«Классное место, чтобы представить страну достойно». Певица Анна Трубецкая о предстоящем выступлении на «Славянском базаре»
Молодая, яркая, харизматичная. Обладательница роскошного голоса. Именно так можно сказать об Анне Трубецкой, которая уже успела доказать – она способна покорить многих своим талантом. И нынешним летом Анна представит Беларусь на XXXI Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2022». Как проходит подготовка? Об этом мы спросим в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь у Анны лично.
Алена Ланская, ведущая:
Волнуешься ли?
Анна Трубецкая, победитель национального отбора 31-го Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-22»:
Да, конечно, это очень ответственно, я всегда волнуюсь за свои выступления, потому что мне небезразлично, как они пройдут. Мы начинаем уже подготовку, команда собирается, мы готовимся.
Дмитрий Потапович, ведущий:
Алена, а ты волновалась? Ты же тоже участвовала, не просто участвовала, а победила на «Славянском базаре».
Алена Ланская:
Да, я очень волновалась, это энергозатратное мероприятие. Это захватывающее мероприятие, поэтому я хочу поддержать Аню. Скажи, песни каких авторов ты будешь представлять на конкурсе «Славянский базар»?
Анна Трубецкая:
Пока затрудняюсь ответить, потому что подготовка идет. Буквально сразу после нашей студии я поеду на встречу со своей командой, которая сейчас собирается, мы обсуждаем репертуар.
Дмитрий Потапович:
Мы знаем, ты участвовала во многих творческих проектах. Тебе больше нравится соревновательный дух или возможность заявить о себе? Что самое главное?
Анна Трубецкая:
Конкурс – это всегда возможность заявить о себе, проверить себя, проявить свои способности. Но также вместе с этим конкурс – это площадка, чтобы показать себя. Я считаю, что «Славянский базар» – это огромная площадка, достойный конкурс, который уже 30 лет существует, открыл новые имена. Реально классное место, чтобы представить страну достойно, заявить о себе.
Дмитрий Потапович:
Как ты восприняла новость о победе на национальном отборе? Чем собираешься удивлять жюри?
Анна Трубецкая:
Это был волнительный момент, потому что был необычайно сильный отбор, были классные, достойные участники. Но для меня это было большой неожиданностью, потому что я до последнего гнала от себя мысли, что могу быть я. Я боялась очароваться, чтобы потом не разочароваться. Потому что, идя на конкурс, я понимала, что представителем из 10 может быть любой. Я настолько себя подготовила к тому, что может быть всякое, что когда назвали мое имя, я не до конца поверила. И еще сутки, когда звонили с радио, СМИ, я только потом начала понимать, что вот оно, представитель «Славянского базара» от Беларуси.
Алена Ланская:
Желаем тебе удачи. Я знаю, что совсем недавно в Малом зале Дворца Республики прошел твой первый сольный концерт вместе с Президентским оркестром. Расскажи, как это было? Что понравилось, а что нет? Ведь для начинающего артиста это довольно хороший трамплин и опыт.
Анна Трубецкая:
Да, это правда так. И я очень рада, что в столь юном возрасте у меня есть такая строчка в моей автобиографии. Сольный концерт во Дворце Республики – это классное мероприятие, которое приурочено к проекту «Новое имя», который организовало руководство Дворца Республики. Очень классная работа, команда. Это было волнительно. Я первую песню пела «Купалинку», фрагмент, чтобы расположить зрителя и легким намеком проявить любовь к родине, что белоруска дает концерт во Дворце Республики. Я не помню, как я спела «Купалинку», не знаю, бывает ли у вас такое. Но я не помню, как я это сделала, если бы не трансляция на телеканале, я бы, наверное, не вспомнила. Это было волнительно. Но после первой песни я поняла, что нужно расслабиться и просто получать удовольствие. Это было волнительно и очень интересно.