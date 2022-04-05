«Классное место, чтобы представить страну достойно». Певица Анна Трубецкая о предстоящем выступлении на «Славянском базаре»

Молодая, яркая, харизматичная. Обладательница роскошного голоса. Именно так можно сказать об Анне Трубецкой, которая уже успела доказать – она способна покорить многих своим талантом. И нынешним летом Анна представит Беларусь на XXXI Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2022». Как проходит подготовка? Об этом мы спросим в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь у Анны лично. Алена Ланская, ведущая:

Волнуешься ли?

Анна Трубецкая, победитель национального отбора 31-го Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-22»:

Да, конечно, это очень ответственно, я всегда волнуюсь за свои выступления, потому что мне небезразлично, как они пройдут. Мы начинаем уже подготовку, команда собирается, мы готовимся. Дмитрий Потапович, ведущий:

Алена, а ты волновалась? Ты же тоже участвовала, не просто участвовала, а победила на «Славянском базаре». Алена Ланская:

Да, я очень волновалась, это энергозатратное мероприятие. Это захватывающее мероприятие, поэтому я хочу поддержать Аню. Скажи, песни каких авторов ты будешь представлять на конкурсе «Славянский базар»? Анна Трубецкая:

Пока затрудняюсь ответить, потому что подготовка идет. Буквально сразу после нашей студии я поеду на встречу со своей командой, которая сейчас собирается, мы обсуждаем репертуар.

Дмитрий Потапович:

Мы знаем, ты участвовала во многих творческих проектах. Тебе больше нравится соревновательный дух или возможность заявить о себе? Что самое главное? Анна Трубецкая:

Конкурс – это всегда возможность заявить о себе, проверить себя, проявить свои способности. Но также вместе с этим конкурс – это площадка, чтобы показать себя. Я считаю, что «Славянский базар» – это огромная площадка, достойный конкурс, который уже 30 лет существует, открыл новые имена. Реально классное место, чтобы представить страну достойно, заявить о себе. Дмитрий Потапович:

Как ты восприняла новость о победе на национальном отборе? Чем собираешься удивлять жюри?

Анна Трубецкая:

Это был волнительный момент, потому что был необычайно сильный отбор, были классные, достойные участники. Но для меня это было большой неожиданностью, потому что я до последнего гнала от себя мысли, что могу быть я. Я боялась очароваться, чтобы потом не разочароваться. Потому что, идя на конкурс, я понимала, что представителем из 10 может быть любой. Я настолько себя подготовила к тому, что может быть всякое, что когда назвали мое имя, я не до конца поверила. И еще сутки, когда звонили с радио, СМИ, я только потом начала понимать, что вот оно, представитель «Славянского базара» от Беларуси. Алена Ланская:

Желаем тебе удачи. Я знаю, что совсем недавно в Малом зале Дворца Республики прошел твой первый сольный концерт вместе с Президентским оркестром. Расскажи, как это было? Что понравилось, а что нет? Ведь для начинающего артиста это довольно хороший трамплин и опыт.