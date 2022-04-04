Старший преподаватель БГТУ: мы разрабатываем стратегию, как нам развернуться на Восток, нам просто не оставили выбора

Новости Беларуси. Ориентация на Восток. Как санкции повлияли на нашу экономику? Что ждет экспорт Беларуси и какие перспективы у внутреннего рынка? Не только о пресловутом сахаре, соли и муке, но и об экономических трендах – в эфире ток-шоу « По существу » представители промышленности, бизнеса, экономисты и политологи.

Юлия Абухович, старший преподаватель БГТУ:

Мы не летаем в мечтах, мы планируем, мы разрабатываем стратегические планы. Есть очень хорошее высказывание китайского полководца, что отсутствие стратегии – это быстрый путь к поражению. Нам нужны стратегические планы, мы планируем, разрабатываем стратегию, как нам развернуться на Восток. Нам просто не оставили выбора.

Кирилл Казаков:

Санкции стали пинком, чтобы мы эти стратегии начали применять.

Юлия Абухович:

Да, абсолютно верно. Потому что сколько нам говорили лет: диверсификация, импортозамещение. Мы студентов этому учили уже очень много лет, все лекции начинали с этого. Все говорили: а зачем, если у нас такие замечательные рядом стратегические партнеры? Логистическое плечо короткое, издержки минимальные, почему нет? У нас очень много общего, единые традиции.

Кирилл Казаков:

Ага, а за продуктами ездили в Вильнюс и Белосток.

Юлия Абухович:

А сейчас времени на размышления у нас больше нет, нам придется разворачиваться. Но это будет долго, и не все позиции мы быстро заместим. С точки зрения расходов, которые мы будем нести, с точки зрения традиций, опыта, предпочтений тех или иных потребителей будут сложности.

Читайте также:

«Абсолютно все, безусловно, мы не заменим». Как работает белорусская текстильная промышленность под санкциями?

Андрей Маковец: «Под наши продукты, скажем так, выстраивали целые предприятия, целые сферы»

Алексей Беляев: «Мы не будем стрелять себе в ногу и в голову ради каких-то там чуждых предложений»