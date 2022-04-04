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Старший преподаватель БГТУ: мы разрабатываем стратегию, как нам развернуться на Восток, нам просто не оставили выбора

04 апреля 2022 19:57
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Новости Беларуси. Ориентация на Восток. Как санкции повлияли на нашу экономику? Что ждет экспорт Беларуси и какие перспективы у внутреннего рынка? Не только о пресловутом сахаре, соли и муке, но и об экономических трендах – в эфире ток-шоу «По существу» представители промышленности, бизнеса, экономисты и политологи.  

Алена Сырова, СТВ:  
Действительно ли рынки восточного направления могут заменить нам европейские?  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Или мы летаем в мечтах?  

Старший преподаватель БГТУ: мы разрабатываем стратегию, как нам развернуться на Восток, нам просто не оставили выбора-1

Юлия Абухович, старший преподаватель БГТУ:  
Мы не летаем в мечтах, мы планируем, мы разрабатываем стратегические планы. Есть очень хорошее высказывание китайского полководца, что отсутствие стратегии – это быстрый путь к поражению. Нам нужны стратегические планы, мы планируем, разрабатываем стратегию, как нам развернуться на Восток. Нам просто не оставили выбора.  

Кирилл Казаков:  
Санкции стали пинком, чтобы мы эти стратегии начали применять.  

Юлия Абухович:  
Да, абсолютно верно. Потому что сколько нам говорили лет: диверсификация, импортозамещение. Мы студентов этому учили уже очень много лет, все лекции начинали с этого. Все говорили: а зачем, если у нас такие замечательные рядом стратегические партнеры? Логистическое плечо короткое, издержки минимальные, почему нет? У нас очень много общего, единые традиции.  

Кирилл Казаков:  
Ага, а за продуктами ездили в Вильнюс и Белосток.  

Юлия Абухович:  
А сейчас времени на размышления у нас больше нет, нам придется разворачиваться. Но это будет долго, и не все позиции мы быстро заместим. С точки зрения расходов, которые мы будем нести, с точки зрения традиций, опыта, предпочтений тех или иных потребителей будут сложности.  

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# Государственная политика в области импортозамещения # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Юлия Абухович # Фотофакт

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