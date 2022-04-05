Десантники, артиллеристы, мотострелки – белорусские военнослужащие усиливают охрану госграницы

Новости Беларуси. Белорусские военнослужащие продолжают выполнять задачи по усилению охраны участков государственной границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Безопасность обеспечивают десантники, артиллеристы, мотострелки, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов. Под усиленной охраной особо важные объекты – железнодорожные пути, мосты и переправы. На них оборудованы позиции для ведения огня из стрелкового оружия и боевой техники.

Александр Науменко, командующий войсками Северо-западного оперативного командования:

Комплексный подход к проведению такой проверки и проведению занятий и учений позволит проверить имеющиеся знания, опыт и навыки, которые имеются в настоящий момент у личного состава, а также приобрести новый опыт в ходе выполнения задач, в том числе на незнакомой местности.