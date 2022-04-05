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Десантники, артиллеристы, мотострелки – белорусские военнослужащие усиливают охрану госграницы

05 апреля 2022 07:00
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Новости Беларуси. Белорусские военнослужащие продолжают выполнять задачи по усилению охраны участков государственной границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десантники, артиллеристы, мотострелки – белорусские военнослужащие усиливают охрану госграницы-1

Безопасность обеспечивают десантники, артиллеристы, мотострелки, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов. Под усиленной охраной особо важные объекты – железнодорожные пути, мосты и переправы. На них оборудованы позиции для ведения огня из стрелкового оружия и боевой техники.

Десантники, артиллеристы, мотострелки – белорусские военнослужащие усиливают охрану госграницы-4

Александр Науменко, командующий войсками Северо-западного оперативного командования:
Комплексный подход к проведению такой проверки и проведению занятий и учений позволит проверить имеющиеся знания, опыт и навыки, которые имеются в настоящий момент у личного состава, а также приобрести новый опыт в ходе выполнения задач, в том числе на незнакомой местности.

Десантники, артиллеристы, мотострелки – белорусские военнослужащие усиливают охрану госграницы-7

Задачи выполняются в тесном взаимодействии с подразделениями пограничной службы и территориальными органами МВД.

# Государственная граница Беларуси # общество # Александр Науменко # Фотофакт

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