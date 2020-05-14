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Милиция: «Поступают сообщения от граждан, что их сосед нарушает режим самоизоляции. Просим помогать нам в обеспечении этого контроля»

14 мая 2020 22:49
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Как милиция контролирует людей, которые должны находиться на самоизоляции, рассказываем в эфире телепроекта «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».

«Мы подходим индивидуально и учитываем интересы граждан». С какими случаями сталкивается милиция при контроле режима самоизоляции

Виталий Козлов, заместитель начальника УВД Миноблисполкома, начальник милиции общественной безопасности:
Хотелось бы отметить, что люди сами беспокоятся о своем здоровье. К нам поступают сообщения от граждан о том, что они знают, что их сосед, кто-то в доме находится на самоизоляции и нарушает этот режим. Они видели, что без маски вышел, без перчаток.

Милиция: «Поступают сообщения от граждан, что их сосед нарушает режим самоизоляции. Просим помогать нам в обеспечении этого контроля»-1

Мы не то что проверяем все факты. Мы просим граждан помогать нам в обеспечении вот этого контроля режима. Представляете – сотрудники милиции выезжали по таким фактам: в некоторых случаях люди отрицали то, что нам заявляли жители, соседи. Все подтверждается системой видеонаблюдения в тех же магазинах, подъездах.

# Коронавирус # общество # Виталий Козлов # Игорь Позняк

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