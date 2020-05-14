Милиция: «Поступают сообщения от граждан, что их сосед нарушает режим самоизоляции. Просим помогать нам в обеспечении этого контроля»

Как милиция контролирует людей, которые должны находиться на самоизоляции, рассказываем в эфире телепроекта «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».

«Мы подходим индивидуально и учитываем интересы граждан». С какими случаями сталкивается милиция при контроле режима самоизоляции

Виталий Козлов, заместитель начальника УВД Миноблисполкома, начальник милиции общественной безопасности:

Хотелось бы отметить, что люди сами беспокоятся о своем здоровье. К нам поступают сообщения от граждан о том, что они знают, что их сосед, кто-то в доме находится на самоизоляции и нарушает этот режим. Они видели, что без маски вышел, без перчаток.