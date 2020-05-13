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«Три полёта, время – чуть больше 18 часов». Командир экипажа, который доставил в Беларусь медицинский груз из Китая

13 мая 2020 16:40
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Новости Беларуси. Новая партия медицинского груза прибыла в Беларусь из Китая. Военно-транспортный самолет Ил-76 приземлился днем 13 мая на аэродроме Мачулищи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Три полёта, время – чуть больше 18 часов». Командир экипажа, который доставил в Беларусь медицинский груз из Китая-1

На борту – более 10 тонн груза. Половина объема – средства медицинского назначения, закупленные белорусскими компаниями. Это тесты и тест-системы, маски и респираторы, другие защитные средства, 11 аппаратов ИВЛ.   

Также рейсом в Минск доставлена целая линия по производству респираторов.   

«Три полёта, время – чуть больше 18 часов». Командир экипажа, который доставил в Беларусь медицинский груз из Китая-4

Таким образом, вскоре в стране будут выпускать плоские маски, а также респираторы второго и третьего уровней защиты.  

«Три полёта, время – чуть больше 18 часов». Командир экипажа, который доставил в Беларусь медицинский груз из Китая-7

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:   
Хочется выразить слова благодарности китайской стороне за продолжающуюся гуманитарную помощь. Это очень приятно. Это очень полезно нам. Ну и, конечно, компаниям, которые приняли активное участие, свою гражданскую позицию проявили.  

«Три полёта, время – чуть больше 18 часов». Командир экипажа, который доставил в Беларусь медицинский груз из Китая-10

Интерактивная связь постоянно. Они спрашивают, что нам нужно в первую очередь, действительно сейчас. Стараемся держать связь. Они отвечают нам взаимностью.  

«Три полёта, время – чуть больше 18 часов». Командир экипажа, который доставил в Беларусь медицинский груз из Китая-13

«Три полёта, время – чуть больше 18 часов». Командир экипажа, который доставил в Беларусь медицинский груз из Китая-15

Для экипажа нашего самолета, маршрут Минск – Пекин – Минск стал уже привычным. За март, апрель и май в Беларусь из Китая доставлено более 90 тонн медицинского груза.  

«Три полёта, время – чуть больше 18 часов». Командир экипажа, который доставил в Беларусь медицинский груз из Китая-18

Андрей Лукьянович, командир 30-й смешанной авиационной базы:  
Полет прошел в штатном режиме. В течение суток мы выполнили перелет в столичный аэропорт Пекин и обратно. Три полета. Время полета чуть больше 18 часов.  

«Три полёта, время – чуть больше 18 часов». Командир экипажа, который доставил в Беларусь медицинский груз из Китая-21

Доставили весь гуманитарный груз. Думаю, необходим, наверное, в данный момент для нашей республики. В том числе линию по производству масок, ИВЛы.  

# Коронавирус # общество # Борис Андросюк # Андрей Лукьянович # Фотофакт

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