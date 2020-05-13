«Три полёта, время – чуть больше 18 часов». Командир экипажа, который доставил в Беларусь медицинский груз из Китая

Новости Беларуси. Новая партия медицинского груза прибыла в Беларусь из Китая. Военно-транспортный самолет Ил-76 приземлился днем 13 мая на аэродроме Мачулищи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На борту – более 10 тонн груза. Половина объема – средства медицинского назначения, закупленные белорусскими компаниями. Это тесты и тест-системы, маски и респираторы, другие защитные средства, 11 аппаратов ИВЛ. Также рейсом в Минск доставлена целая линия по производству респираторов.

Таким образом, вскоре в стране будут выпускать плоские маски, а также респираторы второго и третьего уровней защиты.

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Хочется выразить слова благодарности китайской стороне за продолжающуюся гуманитарную помощь. Это очень приятно. Это очень полезно нам. Ну и, конечно, компаниям, которые приняли активное участие, свою гражданскую позицию проявили.

Интерактивная связь постоянно. Они спрашивают, что нам нужно в первую очередь, действительно сейчас. Стараемся держать связь. Они отвечают нам взаимностью.

Для экипажа нашего самолета, маршрут Минск – Пекин – Минск стал уже привычным. За март, апрель и май в Беларусь из Китая доставлено более 90 тонн медицинского груза.

Андрей Лукьянович, командир 30-й смешанной авиационной базы:

Полет прошел в штатном режиме. В течение суток мы выполнили перелет в столичный аэропорт Пекин и обратно. Три полета. Время полета – чуть больше 18 часов.