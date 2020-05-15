ЦИК завершает приём документов на регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов в Президенты

Именно они будут собирать подписи в их поддержку. Приступить к этому процессу группы смогут уже 21 мая.

Новости Беларуси. Центризбирком Беларуси 15 мая завершит прием заявлений на регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов в Президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Параллельно сейчас идет выдвижение представителей в состав территориальных избирательных комиссий, которые должны быть сформированы не позднее 20 мая.

ЦИК создал внебюджетный фонд для допфинансирования расходов на подготовку и проведение президентских выборов

Выборы Президента пройдут 9 августа. Их итоги Центризбирком должен подвести не позднее 19-го. Второй тур, если в нем будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.