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ЦИК завершает приём документов на регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов в Президенты

15 мая 2020 06:32
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Новости Беларуси. Центризбирком Беларуси 15 мая завершит прием заявлений на регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов в Президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно они будут собирать подписи в их поддержку. Приступить к этому процессу группы смогут уже 21 мая.

ЦИК завершает приём документов на регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов в Президенты-1

Параллельно сейчас идет выдвижение представителей в состав территориальных избирательных комиссий, которые должны быть сформированы не позднее 20 мая.

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Выборы Президента пройдут 9 августа. Их итоги Центризбирком должен подвести не позднее 19-го. Второй тур, если в нем будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.

# Выборы в Беларуси # общество # Фотофакт

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