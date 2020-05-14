«Мы подходим индивидуально и учитываем интересы граждан». С какими случаями сталкивается милиция при контроле режима самоизоляции

Виталий Козлов, заместитель начальника УВД Миноблисполкома, начальник милиции общественной безопасности: Мы фиксировали факты, когда человек, который знал, что у него COVID, и он жил с семьей, переехал жить к своим детям, и дети, осознавая, что родитель болен, без каких-либо мер безопасности выезжали на работу. Мы фиксировали такие факты совместно с медицинскими работниками и определяли окружение на самоизоляцию. Фиксировали факты, когда люди выходили в общественные места. Это было вначале. Потом пришло всеобщее осознание, что необходимо эти меры соблюдать.

Были случаи, когда граждане находятся на самоизоляции – согласовывают с сотрудниками милиции, что да, вот мы выйдем за определённые рамки. Например, можно посещать аптеку, магазин, учреждение здравоохранения.

Муж с положительным диагнозом отвозил на машине жену в поликлинику дальше своего места, где он должен находиться. Но при этом он в масках, в перчатках, на машине и никому никакой угрозы не представляет. Конечно же, мы согласовываем такие случаи.

У нас были случаи – приезжали из Германии в Клецкий район по личным вопросам и хотели посетить своих родственников. Им определили 15 дней режима карантина. Они послушно его соблюдали. Но для того, чтобы проведать человека, согласовывали с нами порядок, как они могли это сделать. И в каждом случае мы подходим индивидуально и учитываем интересы граждан.