Сердце нации – белорусы отметили День государственных символов

Беларусь отмечает День государственных флага, герба и гимна. Для нас это не просто официальные атрибуты. В их цветах и линиях – генетический код нации: мир, трудолюбие, верность традициям. Сегодня эти ценности – а значит, и наши символы – объединяют миллионы людей, причем не только в Беларуси и белорусов. Наши жизненные подходы уважают и принимают в разных странах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но еще приятнее, что в своей стране флагов стало очевидно больше. Мы наконец-то начали выставлять на первый план то, чем нужно гордиться. Беларусь – уникальная страна. Мы идем своим путем, ни на кого не оглядываемся. Возможно, не все получается, что задумано, но важно другое: только мы решаем, по каким правилам нам жить. Это дорого стоит, и далеко не все в мире могут позволить себе такую роскошь. А мы можем. Лукашенко: абраная народам трыяда дзяржаўных сімвалаў стала неад'емнай часткай нашай паўсядзённасці.

В окружении Альпийских гор звучит дорогая сердцу каждого белоруса мелодия. Ноты, написанные композитором Соколовским, долетели и до Швейцарии. Музыкант Маркус Зиви на берегу живописного озера исполняет на габоне белорусский гимн. Побывав однажды в Беларуси с концертом, Маркус влюбился в нашу страну навсегда. А в качестве сувенира привез с собой флаг, который занял, пожалуй, самое видное место в доме музыканта. Наш символ украшает террасу, да так, чтобы уж точно не остаться незамеченным.

Маркус Зиви, музыкант (Швейцария):

Если пью кофе на балконе, вижу этот флаг как память. Люди здесь не против Беларуси.

И это лишь очередное доказательство, что белорусские символы объединяют миллионы. Величественный флаг, благородный герб и вдохновляющий гимн – не просто официальная атрибутика, сердце нации. На площади Государственного флага в Минске состоялся торжественный ритуал чествования госсимволов Беларуси.

В мае 95-го на всенародном референдуме белорусы сами определились, как строить свою независимость. Тогда люди проголосовали за преемственность и историческую память. Такая решимость нашла отражение в государственных символах. Уважение к ним уже стало неотъемлемой частью личной культуры и тем самым эталоном воспитания подрастающего поколения. И сегодня под флагштоком площади герба и флага молодежь. Семеро ребят, представители от каждого региона страны и Минска, приносят клятву верности. Церемония чествования главных символов страны объединила сотни белорусов.

Клянемся быть достойными гражданами Республики Беларусь, беречь мир и спокойствие на белорусской земле. И если понадобится, защищать ее также достойно, как и наши прадеды в годы Великой Отечественной войны.

Над каждым из этих полотнищ трудилась большая команда специалистов. Создание государственных флагов начинается, как говорится, с чистого листа. С помощью принтера наносится печать, только вместо бумаги флаговая ткань, которая делается по специальной технологии.

Дмитрий Рымденок, старший оператор участка печатной продукции «Минскрекламы»:

Ее основное отличие от обычных тканей – это тип плетения. Суть заключается в том, что любой флаг на флагштоке должен реять. Соответственно, ткань должна иметь определенный вес и определенные свойства. Чернила на водной основе наносятся на специально подготовленную флаговую сетку. И дальше процесс их закрепления происходит с помощью печки.