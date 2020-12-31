«Тайны Беларуси». Нам удавалось раскопать такие события или пообщаться с такими людьми, которые ни разу не гуглились в интернете

Если новости – это мозг СТВ, то дирекция спецпроектов – его душа. Эксклюзивного контента немало. Программа первого заместителя Вадима Щеглова «В людях» – возможность посмотреть на успешных белорусов с другого ракурса. Небанальное интервью, стильные портреты и высокий рейтинг как лучшая оценка.

За пять сезонов удалось выпустить 26 фильмов документального цикла «Тайны Беларуси». Ставка на советскую эпоху. То, что было пробелом и замалчивалось в СМИ, наши журналисты выводят на чистую воду и проводят захватывающее расследование, будь то трагедия в Крыжовке, детские лагеря смерти, тайны подземки и убийство Кеннеди. Такого вы не найдете в интернете.

Юлия Крыницкая, заведующий продюсерским отделом дирекции специальных проектов: Мы рассказывали о жизни таких известных людей, как Стефания Станюта, Ростислав Янковский, Владимир Короткевич. Нам удавалось раскопать такие события или пообщаться с такими людьми, которые ни разу не гуглились в интернете.

Большое приобретение – новая ПТС. Снимаются знаковые большие концерты. Крупные звезды российской эстрады не брезгуют посотрудничать с нами. Например, мы снимали большой концерт Эмина. Конечно, технические возможности компании по сравнению с тем, когда я пришла, и сейчас, несопоставимы.

Завтра нам 20! На ногах стоим крепко, и вместе с тем все только начинается.