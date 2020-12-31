Прямой эфир

«Чтобы всё было драйвово». Корреспондент о том, как снимают программу «Центральный регион»

31 декабря 2020 08:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

СТВ дает шанс каждому. Еще вчера студенты, сегодня корреспонденты, а завтра ведущие. Это реальные истории.

«Чтобы всё было драйвово». Корреспондент о том, как снимают программу «Центральный регион»-1

Вероника Сайко, корреспондент СТВ:
Мы всегда стараемся ездить, брать с собой и одного оператора, и двух, и больше, если получается. Больше техники – это и квадрокоптеры, где-то GoPro, чтобы все было максимально разнообразно, драйвово, я бы сказала – лайфово.

«Чтобы всё было драйвово». Корреспондент о том, как снимают программу «Центральный регион»-4

Например, у меня было 30 минут про Клецк. Я нашла заброшенные усадьбы, которых почти нигде не было в интернете. Пришлось ехать на место не договариваясь, выуживать информацию у местных жителей, у каких-то бабушек, дедушек. Целая исследовательская, где-то, может быть, даже научная, я бы сказала, работа.

# 20 лет СТВ # общество # Вероника Сайко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ведущая СТВ: сегодня я шеф-редактор новостей, завтра читаю суфлер в прямом эфире, а послезавтра еду на съемки
31 декабря 2020 08:43

Ведущая СТВ: сегодня я шеф-редактор новостей, завтра читаю суфлер в прямом эфире, а послезавтра еду на съемки

«Покупали колбасу и делали в обеденный перерыв бутерброды на всех». Как начиналась команда СТВ?
31 декабря 2020 08:42

«Покупали колбасу и делали в обеденный перерыв бутерброды на всех». Как начиналась команда СТВ?

В Беларуси устраняют последствия непогоды: электричества всё ещё нет в 182 населённых пунктах
31 декабря 2020 08:24

В Беларуси устраняют последствия непогоды: электричества всё ещё нет в 182 населённых пунктах