«Чтобы всё было драйвово». Корреспондент о том, как снимают программу «Центральный регион»

СТВ дает шанс каждому. Еще вчера студенты, сегодня корреспонденты, а завтра ведущие. Это реальные истории.

Вероника Сайко, корреспондент СТВ:

Мы всегда стараемся ездить, брать с собой и одного оператора, и двух, и больше, если получается. Больше техники – это и квадрокоптеры, где-то GoPro, чтобы все было максимально разнообразно, драйвово, я бы сказала – лайфово.