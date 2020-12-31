«Чтобы всё было драйвово». Корреспондент о том, как снимают программу «Центральный регион»

СТВ дает шанс каждому. Еще вчера студенты, сегодня корреспонденты, а завтра ведущие. Это реальные истории.
СТВ дает шанс каждому. Еще вчера студенты, сегодня корреспонденты, а завтра ведущие. Это реальные истории.
Вероника Сайко, корреспондент СТВ:
Мы всегда стараемся ездить, брать с собой и одного оператора, и двух, и больше, если получается. Больше техники – это и квадрокоптеры, где-то GoPro, чтобы все было максимально разнообразно, драйвово, я бы сказала – лайфово.
Например, у меня было 30 минут про Клецк. Я нашла заброшенные усадьбы, которых почти нигде не было в интернете. Пришлось ехать на место не договариваясь, выуживать информацию у местных жителей, у каких-то бабушек, дедушек. Целая исследовательская, где-то, может быть, даже научная, я бы сказала, работа.