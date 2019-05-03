На Радуницу изменится движение общественного транспорта в Минске

Новости Беларуси. В предстоящие выходные сотрудники ГАИ будут работать в усиленном режиме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

А во вторник, на Радуницу, все подъездные дороги к местам захоронения будут находиться под контролем правоохранителей. Будут организованы дополнительные места для стоянки авто, так что водителям нужно обратить внимание на временные знаки.

Станислав Соловей, официальный представитель управления ГАИ МВД Республики Беларусь: В период посещения Северного кладбища там будет организовано одностороннее движение по автодороге Заславль –Колодищи. Те люди, которые будут посещать Северное кладбище на своем транспорте, будут заезжать со стороны дороги Минск – Калачи – Мядель. Парковка будет организована по правой обочине и на гостевых стоянках кладбища.

Уже с воскресенья до 7 мая к Западному, Михановическому, Колодищанскому кладбищам, а также кладбищу «Королёв Стан» пустят дополнительные автобусные маршруты. Расписание можно уточнить на сайте «Минсктранса».

Кстати, 4 мая и 11 мая городской транспорт будет работать по графику буднего дня. 5 и 6 мая троллейбусы будут курсировать по графику субботы, автобусы – по графику воскресенья, трамваи – по графику выходного дня. А 7, 8 и 9 мая автобусы и троллейбусы по графику воскресного дня, трамваи – по графику выходного дня.