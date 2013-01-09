Студент-математик из Витебска разрабатывает мобильные приложения, играет на электрогитаре и постигает гуманитарные науки

Новости Беларуси. Более полутора тысяч одаренных учащихся и студентов поощрены стипендиями и денежными премиями спецфонда Президента Беларуси. Евгений Барановский – студент-математик из Витебска в их числе. Отличник разрабатывает приложения для современных гаджетов.

Высшую математику Евгений Барановский неизменно сдает на высшие баллы. В зачетке четверокурсника по всем предметам только 9 и 10. Обычную учебную программу отличник давно перешагнул.

Евгений Барановский, студент Витебского государственного университета им. П. М. Машерова:

С одногруппником сейчас занимаюсь разработкой мобильных приложений. Я занимаюсь графическими аспектами, программированием.

Ноутбук всегда с собой. В изучении компьютерных технологий студент-математик предпочитает практику. В его телефоне созданные им живые обои – новогоднее приложение для мобильного.

Евгений Барановский, студент Витебского государственного университета им. П. М. Машерова:

Это картинка, которая ставится в качестве фона для рабочего стола, присутствуют какие-то элементы интерактива.

Редкое сочетание – талантливый математик наполовину гуманитарий. Точными науками увлекся только после школы. А раньше изучал французский и историю Франции на языке оригинала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Барановский, студент Витебского государственного университета им. П. М. Машерова:

Мы изучали помимо языков еще на французском историю Франции, социально-экономические дисциплины, литературу Франции.

Отдыхает программист за компьютерными играми. Но есть и не банальный способ получить разрядку: Евгений играет рок на электрогитаре.

Евгений Барановский, студент Витебского государственного университета им. П. М. Машерова:

Это разнообразие в деятельности, это всегда хорошо, и развивается координация движений.

В разработке у начинающего программиста несколько красочных интерактивных приложений. Сейчас это перспективная ниша. Есть и мысли, где реализовать карьерные планы.

Евгений Барановский, студент Витебского государственного университета им. П. М. Машерова:

В Беларуси сейчас активно развивается отрасль высоких технологий. В Парке высоких технологий у нас имеется крупный резидент, рабочие места есть, востребованность в работе этой есть, поэтому нужно добиваться и приносить пользу.

Полученную стипендию перспективный студент также планирует вложить в развитие любимого дела. Для начала купит девайс для тестирования своих новых приложений.