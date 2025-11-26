Парадом военной техники и митингами в Гомеле отметили 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно этот город – первый освобожденный областной центр Беларуси. В годы Великой Отечественной войны здесь действовало свыше 40 подпольных групп и 33 партизанских отряда. Благодаря их объединенным усилиям, 26 ноября 1943 года в Гомель пришла долгожданная свобода. Город практически полностью был в руинах. Но смог возродиться и стать одним из крупнейших в Беларуси.

Сегодня – тот день, когда скорбь сменяет гордость. От площади Восстания до проспекта Ленина, демонстрируя военную мощь, в торжественном параде прошли войска. В стройных колонах ретро-техника. В первых рядах легендарная «Катюша» и танк Т-34.

Владимир Колот, руководитель военно-исторического объединения:

Реконструкция проезда ретро-техники уникальна, потому что очень сложно объективно представить, чтобы техника ездила, которой по 80 лет. Также радовало, потому что это все равно изюминка. Все привыкли на дорогах видеть автомобили, сейчас уже «электрички», а здесь такие монстры. Увидели по дыму, по копоти, по всему.

К важной дате в городе появился еще один исторический акцент. Из России доставили памятник легендарному полководцу, дважды Герою Советского Союза, почетному гражданину Гомеля Константину Рокоссовскому. Скульптура отображает легендарный момент Парада Победы 1945-го. Маршал изображен верхом на коне на фоне торжествующей надписи.

Владимир Мединский, помощник президента России:

Если бы я был поляком, я бы носил маршала Рокоссовского на пьедестале на высоко поднятых руках. Потому что это самый прославленный поляк в истории Польши. Он поляк наполовину, по отцу, но тем не менее. Это поляк, который принимал парад Победы в величайшей из войн в истории человечества, командовал парадом. История все расставит на свои места.