Кинотеатр «Октябрь» может стать трёхуровневым

Новости Беларуси. Кинотеатру уже 44 года. Его единственный зрительный зал по-прежнему самый большой в стране – на 1186 мест, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Впечатляет своими размерами и экран. Однако годы дают о себе знать. Помещение нуждается в капитальном ремонте. В планах – сделать более комфортным существующий зал и пристроить еще два или три, используя подсобные помещения.

Зрителей, да и самих сотрудников кинотеатра, пока волнует один вопрос – как сохранить зимний сад? При реконструкции этот момент также учтут.