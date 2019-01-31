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Кинотеатр «Октябрь» может стать трёхуровневым

31 января 2019 17:21
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Новости Беларуси. Кинотеатру уже 44 года. Его единственный зрительный зал по-прежнему самый большой в стране – на 1186 мест, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кинотеатр «Октябрь» может стать трёхуровневым-1

Впечатляет своими размерами и экран. Однако годы дают о себе знать. Помещение нуждается в капитальном ремонте. В планах – сделать более комфортным существующий зал и пристроить еще два или три, используя подсобные помещения.

Кинотеатр «Октябрь» может стать трёхуровневым-4

Зрителей, да и самих сотрудников кинотеатра, пока волнует один вопрос – как сохранить зимний сад? При реконструкции этот момент также учтут.

Кинотеатр «Октябрь» может стать трёхуровневым-7

Александр Власенко, директор филиала «кинотеатр «Октябрь» УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома:
Готовится решение горисполкома. Будет решение горисполкома – будет проектирование, и потом капитальный ремонт будет с реконструкцией кинотеатра. В этом году, конечно, что-то уже будет.

# Кинотеатры Минска # общество # Фотофакт

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