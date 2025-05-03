Кинологи вместе с собаками выйдут на парадный плац – четвероногие прошли специальные тренировки
16 июля 1944 года. Минск лежит в руинах, но на бывшем ипподроме уже проходит первый в истории Беларуси военный парад. Нестройные ряды регулярных войск, 30 тысяч партизан в поношенной форме с трофейным оружием. Среди почетных участников – легендарный козел Малыш, удостоенный идти в первой шеренге за верную службу в партизанском отряде. Это был парад-манифест. Беларусь, растерзанная фашистским гнетом, не сломилась, не покорилась врагу. Выстояла.
80 лет спустя на этих же улицах рождается новая история. Современные парады Победы уже не импровизированное шествие, а оточенный механизм памяти, где каждое движение, каждый элемент пропитаны уважением к тем, кто шагал здесь первыми. Тогда было важно просто выжить и победить. Сегодня – сохранить правду и передать ее будущим поколениям.
Каким будет парад к 80-летию Великой Победы? Приоткрываем завесу тайны в специальном репортаже СТВ.
Кадры исторического парада 1945 года сохранили для нас не только торжественный марш победителей, но и скромный шаг настоящих героев на четырех лапах. Спустя десятилетия традиция возрождается: кинологи вместе со своими напарниками примут участие в исторической части парада. В годы Великой Отечественной собаки разминировали поля, вытаскивали раненых с передовой и даже подрывали вражескую технику.
Валерий Рык, начальник кинологического центра Вооруженных Сил Беларуси:
Отбор проходил среди собак в основном одной породы – это немецкие овчарки. Естественно, основной критерий был, чтобы собаки были примерно одного размера и, естественно, более уравновешенные.
Недели интенсивных тренировок превратили служебных псов в настоящих парадных бойцов. Главный враг строя не страх, а чуткий слух. Артиллерийские залпы, звук оркестра, аплодисменты зрителей – для служебных собак это серьезное испытание. Но благодаря специальной программе, где каждый выстрел и фанфары становились ступенькой к привыканию, теперь даже самые резкие звуки не заставят их дрогнуть.
Виталий Скурат, начальник курса подготовки специалистов и служебных собак караульной и патрульной службы кинологического центра Вооруженных Сил Беларуси:
После этого мы уже отправились туда, чтобы проверить, как себя поведут собаки на большом плацу. Собака молодая, но достаточно уверенная, спокойный темперамент у собаки, поэтому все прошло хорошо. Здесь сплачиваемся на 100 %, потому что собака только на меня рассчитывает в строю. Что я ее поддержу, что я ей помогу, поэтому доверие растет с каждым днем.