Кинологи вместе с собаками выйдут на парадный плац – четвероногие прошли специальные тренировки

16 июля 1944 года. Минск лежит в руинах, но на бывшем ипподроме уже проходит первый в истории Беларуси военный парад. Нестройные ряды регулярных войск, 30 тысяч партизан в поношенной форме с трофейным оружием. Среди почетных участников – легендарный козел Малыш, удостоенный идти в первой шеренге за верную службу в партизанском отряде. Это был парад-манифест. Беларусь, растерзанная фашистским гнетом, не сломилась, не покорилась врагу. Выстояла.

80 лет спустя на этих же улицах рождается новая история. Современные парады Победы уже не импровизированное шествие, а оточенный механизм памяти, где каждое движение, каждый элемент пропитаны уважением к тем, кто шагал здесь первыми. Тогда было важно просто выжить и победить. Сегодня – сохранить правду и передать ее будущим поколениям.