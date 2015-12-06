Голая королева: супермодель Наоми Кэмпбелл оконфузилась на вечеринке у Мадонны

Кэмпбелл прибыла на вечеринку к Мадонне. Папарацци начали снимать ее сразу, как только открылась дверь лимузина. Супермодель выбиралась из автомобиля, неловко повернулась и оголила грудь.

Новости Великобритании. 45-летняя Наоми Кэмпбелл на неделе попала в неприятную ситуацию. Подвело певицу и супермодель глубокое декольте.

Как только кадры стали достоянием общественности, Черной пантере (так называют Наоми) сразу же припомнили и предыдущие конфузы.

Напомним, модель часто оказывается в центре скандалов.

В 2010-м Наоми поколотила водителя автомобиля, взятого напрокат. Инцидент произошел в центре Манхэттена. Супермодель после нападения ретировалась, а избитый шофер тут же позвонил в службу спасения. Правда, после беседы с полицейскими водитель решил не подавать в суд на именитую пассажирку.

Несколькими годами ранее модель угодила мобильником по голове своей домработнице. Суд признал Кэмпбелл виновной в побоях. В итоге красавице пришлось сменить роскошные наряды от известных модельеров на спецовку и несколько дней мыть полы в гаражах Нью-Йорка. О бурном нраве Наоми Кэмпбелл читайте здесь.