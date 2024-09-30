Килограммы гуманитарной помощи – Клецкий район присоединился к проекту «Спине к спине»

Активисты «Белой Руси» Клецкого района собрали килограммы гуманитарной помощи для жителей Курской области в рамках проекта «Спина к спине», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Белорусский народ оперативно включился в гуманитарную работу – через общественные объединения, государственные и частные инициативы. Список помощи оказался большой. Продукты питания длительного срока годности, средства гигиены, подушки и одеяла, новая теплая одежда. Все собранные вещи тщательно упакованы. Коробки с гуманитарной помощью отправятся в Минск, а потом в Курскую область. В доброй инициативе уже приняли участие десятки неравнодушных граждан.

Федор Хаченков, председатель Клецкой районной организации РОО «Белая Русь»:

Это беда не только Российской Федерации, но и наша беда совместно с ними. Ведь они наши братья, которых мы не должны оставить в беде. Мы должны им помочь, подставить плечо, потому что мы – народ Беларуси, мы едины, мы непобедимы. Мы всегда идем спина к спине.

Масштабный проект «Спина к спине» получит поддержку во всех районах Минской области. За считаные дни собраны тонны гуманитарной помощи.