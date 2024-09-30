24 жительницы Минской области удостоены ордена Матери – пообщались с одной из героинь

124 жительницы Беларуси удостоены ордена Матери. Соответствующий указ подписал глава государства, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Обладательницами высокой госнаграды стали и представительницы Минской области. Среди награжденных – 24 белоруски. В их числе и стародорожанка Ирина Рекович. Женщина воспитывает пять детей. Ведет домашнее хозяйство, а любимое хобби – творчество. С героиней познакомилась наш корреспондент Анна Куртасова.

Этот дом всегда наполнен детским смехом. Ирина и Александр Рекович воспитывают пять детей. Самой старшей Маргарите – 22. Младшей Арине скоро будет два годика. О такой большой семье не мечтали. А теперь и представить не могут, как было бы иначе. Каждый ребенок для них – большая радость.

Ирина Рекович, многодетная мама:

С самого детства, можно сказать, я приучаю их реализовываться. Милана и Мирослав у меня очень хорошо с глиной совладают. Кирилл у нас программист. Маргарита у меня тоже творческая личность. Она больше любит рисовать.