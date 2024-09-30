24 жительницы Минской области удостоены ордена Матери – пообщались с одной из героинь
124 жительницы Беларуси удостоены ордена Матери. Соответствующий указ подписал глава государства, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Обладательницами высокой госнаграды стали и представительницы Минской области. Среди награжденных – 24 белоруски. В их числе и стародорожанка Ирина Рекович. Женщина воспитывает пять детей. Ведет домашнее хозяйство, а любимое хобби – творчество.
С героиней познакомилась наш корреспондент Анна Куртасова.
Этот дом всегда наполнен детским смехом. Ирина и Александр Рекович воспитывают пять детей. Самой старшей Маргарите – 22. Младшей Арине скоро будет два годика. О такой большой семье не мечтали. А теперь и представить не могут, как было бы иначе. Каждый ребенок для них – большая радость.
Ирина Рекович, многодетная мама:
С самого детства, можно сказать, я приучаю их реализовываться. Милана и Мирослав у меня очень хорошо с глиной совладают. Кирилл у нас программист. Маргарита у меня тоже творческая личность. Она больше любит рисовать.
Воспитать пятерых детей непросто. Но Ирине удается найти во всем баланс. Пока младшие на учебе или в саду, многодетная мама находит время и на себя. Любимое занятие – керамика. Весь дом и двор украшены скульптурами, сделанными своими руками. Есть изделия из глины, арт-бетона. Источник вдохновения для Ирины – места, где они вместе путешествуют семьей, и, конечно, любимые дети.
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