«Европа осталась позади» – Андрей Иванец об образовании в Беларуси и личном. Смотрите «Рецепт настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Добрый день. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Спасибо, что сегодня к нам приехали в этот праздничный день.

Александр Осенко:

Лук почистить? Андрей Иванец:

Давайте. Александр Осенко:

Это вы готовите дома? Андрей Иванец:

Я дома практически не готовлю.

Александр Осенко:

Я вам ребенка отдал в школу, вот вы там и занимаетесь.

Андрей Иванец:

Как подчеркивал наш Президент, самое тяжелое время – это учеба в школе. Александр Осенко:

Вы нам привезли интеллектуальную игру. Андрей Иванец:

Задача для 2-4 класса.

Александр Осенко:

Вот зря вы сказали, что это для 2-4 класса. Андрей Иванец:

Так, мы подсматривать не будем. Андрей Иванец:

Поздравляем вас!

Александр Осенко:

Как успехи наших школьников на международных олимпиадах? Андрей Иванец:

Вся Европа осталась позади. Александр Осенко:

Кто ходит на родительские собрания? Андрей Иванец:

Я стараюсь этого не делать.