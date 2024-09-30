«Европа осталась позади» – Андрей Иванец об образовании в Беларуси и личном. Смотрите «Рецепт настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Добрый день.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Спасибо, что сегодня к нам приехали в этот праздничный день.
Александр Осенко:
Лук почистить?
Андрей Иванец:
Давайте.
Александр Осенко:
Это вы готовите дома?
Андрей Иванец:
Я дома практически не готовлю.
Александр Осенко:
Я вам ребенка отдал в школу, вот вы там и занимаетесь.
Андрей Иванец:
Как подчеркивал наш Президент, самое тяжелое время – это учеба в школе.
Александр Осенко:
Вы нам привезли интеллектуальную игру.
Андрей Иванец:
Задача для 2-4 класса.
Александр Осенко:
Вот зря вы сказали, что это для 2-4 класса.
Андрей Иванец:
Так, мы подсматривать не будем.
Андрей Иванец:
Поздравляем вас!
Александр Осенко:
Как успехи наших школьников на международных олимпиадах?
Андрей Иванец:
Вся Европа осталась позади.
Александр Осенко:
Кто ходит на родительские собрания?
Андрей Иванец:
Я стараюсь этого не делать.
Андрей Иванец:
В хорошем месте хорошее блюдо.
Александр Осенко:
И хорошая компания.
Андрей Иванец:
Съемочная.