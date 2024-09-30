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«Европа осталась позади» – Андрей Иванец об образовании в Беларуси и личном. Смотрите «Рецепт настоящего белоруса»

30 сентября 2024 13:43
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

«Европа осталась позади» – Андрей Иванец об образовании в Беларуси и личном. Смотрите «Рецепт настоящего белоруса»-2

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Добрый день.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Спасибо, что сегодня к нам приехали в этот праздничный день. 

«Европа осталась позади» – Андрей Иванец об образовании в Беларуси и личном. Смотрите «Рецепт настоящего белоруса»-4

Александр Осенко:
Лук почистить?

Андрей Иванец:
Давайте. 

Александр Осенко:
Это вы готовите дома? 

Андрей Иванец:
Я дома практически не готовлю. 

«Европа осталась позади» – Андрей Иванец об образовании в Беларуси и личном. Смотрите «Рецепт настоящего белоруса»-6

Александр Осенко:
Я вам ребенка отдал в школу, вот вы там и занимаетесь. 

«Европа осталась позади» – Андрей Иванец об образовании в Беларуси и личном. Смотрите «Рецепт настоящего белоруса»-8

Андрей Иванец:
Как подчеркивал наш Президент, самое тяжелое время – это учеба в школе. 

Александр Осенко:
Вы нам привезли интеллектуальную игру. 

Андрей Иванец:
Задача для 2-4 класса.

«Европа осталась позади» – Андрей Иванец об образовании в Беларуси и личном. Смотрите «Рецепт настоящего белоруса»-10

Александр Осенко:
Вот зря вы сказали, что это для 2-4 класса.

Андрей Иванец:
Так, мы подсматривать не будем.

Андрей Иванец:
Поздравляем вас!

«Европа осталась позади» – Андрей Иванец об образовании в Беларуси и личном. Смотрите «Рецепт настоящего белоруса»-12

Александр Осенко:
Как успехи наших школьников на международных олимпиадах?

Андрей Иванец:
Вся Европа осталась позади. 

Александр Осенко:
Кто ходит на родительские собрания? 

Андрей Иванец:
Я стараюсь этого не делать. 

«Европа осталась позади» – Андрей Иванец об образовании в Беларуси и личном. Смотрите «Рецепт настоящего белоруса»-14

Андрей Иванец:
В хорошем месте хорошее блюдо. 

Александр Осенко:
И хорошая компания. 

Андрей Иванец:
Съемочная.

# Александр Осенко # Андрей Иванец # Образование в Беларуси # Интервью

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