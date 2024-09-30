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Прокуратура Стародорожского района установила новые факты геноцида белорусского народа

30 сентября 2024 13:58
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Продолжается расследование уголовного дела по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Так, прокуратура Стародорожского района установила новые сведения, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Прокуратура Стародорожского района установила новые факты геноцида белорусского народа-2

Ранее было известно о 29 полностью или частично уничтоженных немецкими оккупантами населенных пунктах. Согласно новым фактам, выявили еще 11 деревень, которые пострадали от рук карателей. В ходе расследования были изучены архивные материалы и опрошены жители района – свидетели тех событий. Например, стало известно о деятельности в 1943 году немецкого гарнизона в деревне Залужье, который базировался до прихода Красной армии.

Прокуратура Стародорожского района установила новые факты геноцида белорусского народа-4

Евгений Стахевич, прокурор Стародорожского района:
В деревне Залужье было сожжено 24 домовладения. Немцы и полицаи занимались грабежом, угоняли мирных жителей на каторжные работы в Германию, жгли общественные, колхозные и личные постройки. Немцами и полицаями в деревне Макаричи было сожжено 39 домов, в деревне Будичи – 3 дома. О частичном уничтожении этих деревень ранее ничего не было известно.

Прокуратура Стародорожского района установила новые факты геноцида белорусского народа-6

Кроме того, обнаружены факты о деятельности полицаев, которые участвовали в немецких карательных операциях против партизан. По результатам расследования, в историко-этнографическом музее будет дополнена карта сожженных деревень района.

# Великая Отечественная война # Евгений Стахевич

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