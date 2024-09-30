Прокуратура Стародорожского района установила новые факты геноцида белорусского народа

Продолжается расследование уголовного дела по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Так, прокуратура Стародорожского района установила новые сведения, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Ранее было известно о 29 полностью или частично уничтоженных немецкими оккупантами населенных пунктах. Согласно новым фактам, выявили еще 11 деревень, которые пострадали от рук карателей. В ходе расследования были изучены архивные материалы и опрошены жители района – свидетели тех событий. Например, стало известно о деятельности в 1943 году немецкого гарнизона в деревне Залужье, который базировался до прихода Красной армии.

Евгений Стахевич, прокурор Стародорожского района:

В деревне Залужье было сожжено 24 домовладения. Немцы и полицаи занимались грабежом, угоняли мирных жителей на каторжные работы в Германию, жгли общественные, колхозные и личные постройки. Немцами и полицаями в деревне Макаричи было сожжено 39 домов, в деревне Будичи – 3 дома. О частичном уничтожении этих деревень ранее ничего не было известно.