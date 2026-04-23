Кибератака вывела устройство из строя – 20-летний житель Минска стал жертвой вредоносных программ

Кибератака вывела устройство из строя. В Первомайское РУВД Минска обратился 20-летний житель столицы. Молодой человек рассказал, что находился дома, когда из его ноутбука внезапно раздался незнакомый мужской голос с вопросом: «Ну что, как дела?», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перезагрузка не помогла – на экране появился обратный отсчет и угроза вывести устройство из строя, если он не перейдет по ссылке в мессенджер.

Станислав Кендыш, оперуполномоченный УВД администрации Первомайского района Минска:

Выполнив инструкцию, мужчина получил указание зарегистрироваться на криптобирже и предоставить доступ к аккаунту. Он отказался выполнять требования и обратился в милицию.

– После отказа человек на связь не выходил. Также компьютер был заблокирован.

Станислав Кендыш:

Сотрудники отделения по противодействию киберпреступности установили, что заявитель скачивал расширение к популярной онлайн-игре и в результате этого установил не менее шести вредоносных программ, предназначенных для сбора персональных данных, включая логины и пароли, а также приложения для скрытого доступа к системе трансляции экрана, управления веб-камерой, микрофоном и полного контроля над устройством.

В результате кибератаки ноутбук стоимостью около 5 тысяч рублей оказался полностью выведен из строя и восстановлению не подлежит. По факту проводится проверка. В милиции напоминают: не стоит переходить по незнакомым ссылкам и устанавливать программы из неофициальных источников.