КГК проведёт горячую линию по вопросам качества автодорог

Новости Беларуси. Работники КГК готовы выслушать предложения по повышению эффективности проведения ремонта автодорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На контроль возьмут информацию о неудовлетворительном состоянии автодорог, находящихся вне населенных пунктов. А также претензии к дорожным службам о захламленности и неубранном мусоре вдоль трасс, неопрятном виде прилегающих к автомагистралям территорий. Можно сообщить о фактах некачественного либо несвоевременного проведения ремонтных работ на путях сообщения.