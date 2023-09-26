КГК проведёт горячую линию по вопросам качества автодорог

Новости Беларуси. Работники КГК готовы выслушать предложения по повышению эффективности проведения ремонта автодорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Работники КГК готовы выслушать предложения по повышению эффективности проведения ремонта автодорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На контроль возьмут информацию о неудовлетворительном состоянии автодорог, находящихся вне населенных пунктов. А также претензии к дорожным службам о захламленности и неубранном мусоре вдоль трасс, неопрятном виде прилегающих к автомагистралям территорий. Можно сообщить о фактах некачественного либо несвоевременного проведения ремонтных работ на путях сообщения.
Кроме телефонного номера, по которому принимают звонки с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30, информацию ждет чат-бот Telegram-канала ведомства.