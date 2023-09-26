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КГК проведёт горячую линию по вопросам качества автодорог

26 сентября 2023 06:07
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Новости Беларуси. Работники КГК готовы выслушать предложения по повышению эффективности проведения ремонта автодорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

КГК проведёт горячую линию по вопросам качества автодорог-1

На контроль возьмут информацию о неудовлетворительном состоянии автодорог, находящихся вне населенных пунктов. А также претензии к дорожным службам о захламленности и неубранном мусоре вдоль трасс, неопрятном виде прилегающих к автомагистралям территорий. Можно сообщить о фактах некачественного либо несвоевременного проведения ремонтных работ на путях сообщения.

Кроме телефонного номера, по которому принимают звонки с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30, информацию ждет чат-бот Telegram-канала ведомства.

# Комитет госконтроля # общество # Фотофакт

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