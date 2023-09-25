Переживать по поводу цен на овощи не стоит. Как стабфонды помогут сэкономить?

Новости Беларуси. Формирование стабфонда страны идет в штатном режиме. В 2023 году заложить в закрома Беларуси планируют почти 123 тысячи тонн овощей «борщевого набора» плюс яблоки. Это позволит избежать дефицита свежей плодоовощной продукции в межсезонье. Правительство активно работает над тем, чтобы связать торговлю и производителей канатами договорных отношений. Уже сегодня ритейлеры готовы выбрать 70 % продукции из стабфондов для дальнейшей реализации в розницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Насколько доступным и вкусным будет агрошоппинг для белорусов, знает Юлия Мычка.

Юлия Мычка, корреспондент:

На полях «Рассвет» настоящая сенсация: удивляет Королева Анна. Здесь убирают рекордный за всю историю сельхозпредприятия(а это без малого 80 лет) урожай картофеля.

С транспортера комбайна сходит не просто картофельный дождь, а настоящий ливень. Чтобы не оставить на полевых грядках ни одного клубня, техника двигается медленно, но даже в таком спокойном темпе бункер наполняется за считаные минуты.

Юрий Белявский, механизатор сельхозпредприятия «Рассвет имени К.П. Орловского»:

Я работаю в хозяйстве уже 32 года, и за время работы такая урожайность, можно сказать, впервые. На отдельных участках есть и по 700 центнеров.

Секрет такого урожая в полном соблюдении технологии. Землю подкормили и обработали. Единственное, о чем переживали кировские аграрии, это по поводу погоды. Картофель садили в период, когда небесная канцелярия объявила району сухой закон. Почти 70 дней без дождя чуть было не погубили последнюю надежду на урожай. Но влага успела к моменту формирования клубней. 30 % от рекордного урожая хозяйство заложит в стабфонд. Уже не первый год сельхозпредприятие «Рассвет» выращивает весь «борщевой набор»: от лука до капусты.

Александр Жилинский, первый заместитель директора сельхозпредприятия «Рассвет имени К.П. Орловского»:

В прошлом году у нас с луком были проблемы, в этом году лук у нас получился, можно сказать, идеальный. Картошкой тоже довольны – урожай неплохой. Думаем до 20 октября завершить уборку.

Если с картофелем быстро и легко справляется техника, то уборка моркови идет почти вручную. Трактор поднимает грядки, а вот студенты тянут, да так, что только ведра звенят. Молодежь жалуется на полные ботинки песка, но от работы не отлынивает. За 10 дней надергать «морковных кос» можно рублей на 250 рублей.

Алексей Шуркус, студент Жиличского государственного сельскохозяйственного колледжа:

Рвал у бабушки в деревне, но не больше, а тут сразу поле надо.

– Устаете?

– Если честно, да, сильно. В этом году сорт Брилианс полностью оправдывает свое громкое название.

Хорошая очень морковь, в принципе, как в том году брали. Урожай порядка прошлогоднего, может, даже немножко больше будет.