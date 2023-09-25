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СТВ и продюсерский центр «Вся Уфа» подписали соглашение о сотрудничестве

25 сентября 2023 20:06
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Средства массовой информации России и Беларуси – на передовой гибридных информационных войн. Телекомпания СТВ и продюсерский центр «Вся Уфа» подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СТВ и продюсерский центр «Вся Уфа» подписали соглашение о сотрудничестве-1

Стороны будут обмениваться информацией и видеоконтентом. В перспективе – создание новых совместных проектов и проведение телемостов. С технической кухней телекомпании СТВ уфимские коллеги познакомились сегодня – посетили студию, где рождаются программы и ток-шоу.

СТВ и продюсерский центр «Вся Уфа» подписали соглашение о сотрудничестве-4

Юлия Юмагуена, директор продюсерского центра «Вся Уфа» (Россия):
Это историческое событие для Столичного телевидения, Минска и Уфы, потому что такого, по крайней мере у нас, еще не было в практике. Но я уже, готовясь перед приездом, начала смотреть все, что производит телеканал СТВ и просто влюбилась. И я уверена, что зрители Уфы и Республики Башкортостан тоже с удовольствием будут смотреть все, что вы нам дадите в эфир. Поэтому я рада такому сотрудничеству

СТВ и продюсерский центр «Вся Уфа» подписали соглашение о сотрудничестве-7

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Сегодня подписали соглашение о сотрудничестве. Это стратегическая игра в долгую. А уже тактику, что мы будем делать в ближайшем будущем, конечно, мы с коллегами будем обсуждать. Мы съездим к ним в гости, посмотрим, что они из себя представляют. И вот таким вот обменом мы выстроим не только наши телемосты, но и мосты с нашими коллегами из Уфы.

СТВ и продюсерский центр «Вся Уфа» подписали соглашение о сотрудничестве-10

Телекомпания СТВ развивает сотрудничество не только с российскими коллегами. Уже завтра, 26 сентября, наша делегация отправится с визитом в КНР, где пройдет блок переговоров с Шанхайской медиагруппой.

# Журналистика # общество # Александр Осенко # Фотофакт

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