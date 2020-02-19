Каким должен быть этический кодекс педагога? «Как некие кейсы: ученик себя плохо ведёт, ты стоишь рядом с партой – что делать в данной ситуации?»

И мы можем смотреть в той же России бывают ситуации – учитель покупал нижнее бельё, и его уже «полоскают» в Интернете: «Что это за пример такой? Вдруг ученики увидят!»

Александр Луцевич, директор образовательного центра: Я хотел бы обратить внимание на форму, каким образом он описан. Потому что это, всё-таки, попытка как-то формализировать. То есть там вот эти формулировки – сложные, непонятные… То есть что значит – моральным примером должен быть преподаватель?

«Это то, что должно быть внутренним посылом тех людей, которые идут в профессию». Зачем Беларуси этический кодекс педагога?

Александр Луцевич:

А вот здесь именно был пример, что увидели в магазине, как учитель покупал. И что это? Уже, может быть, кто-то скажет: вот он – моральный облик. Или что-то другое. То есть абсолютно такие широкие формулировки и непонятные. Я бы именно рассматривал бы этот условный этический кодекс, как некие кейсы – ситуации, как преподавателю нужно себя в некоторых сложных ситуациях вести.

Потому что, конечно, мы все получаем педагогическое образование, но времена изменяются, изменяются подходы учеников. И вот там условно этот случай: вот этот ученик себя плохо ведёт, ты стоишь рядом с партой – что делать в данной ситуации? Как себя, условно, вести? Просто вот нормальным человеческим языком ответы на какие-то вопросы. И вот это было бы реально эффективным, а не просто набор каких-то умных фраз.

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Смотрите 19 февраля в 20.30 на СТВ.