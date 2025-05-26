Новости по тегу #Виктор Бурло

Каждый год важную задачу по контролю за соблюдением законодательства при подготовке и проведении вступительной кампании Президент возлагает на госкомиссию. Исключить любые проявления формализма – ключевое требование Александра Лукашенко.
Правила проведения выпускной и вступительной кампаний не изменились, но есть два важных новшества.
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