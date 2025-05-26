Прямой эфир

Новости по тегу #Виктор Бурло

В Беларуси 26 мая состоится ЦЭ для 11-классников по предмету на выбор
26 мая 2025 06:14

В Беларуси 26 мая состоится ЦЭ для 11-классников по предмету на выбор

Вступительная кампания – узнали, какие новшества появились при сдаче ЦТ И ЦЭ
23 мая 2025 17:21

Вступительная кампания – узнали, какие новшества появились при сдаче ЦТ И ЦЭ

Белорусские абитуриенты сдали первое централизованное тестирование
03 июня 2024 13:43

Белорусские абитуриенты сдали первое централизованное тестирование

КГК Беларуси: выездные группы работают в каждом пункте проведения ЦТ
14 июня 2023 12:13

КГК Беларуси: выездные группы работают в каждом пункте проведения ЦТ

КГК: обеспечен контроль как за работой комиссий, так и за ситуацией в пунктах ЦТ
16 июня 2021 21:45

КГК: обеспечен контроль как за работой комиссий, так и за ситуацией в пунктах ЦТ

«Не всё так плохо в наших детских дошкольных учреждениях». Комитет госконтроля провёл прямую телефонную линию
19 апреля 2021 20:42

«Не всё так плохо в наших детских дошкольных учреждениях». Комитет госконтроля провёл прямую телефонную линию

Когда будут продавать антисептики в меньшей упаковке? Комитет госконтроля провёл прямую телефонную линию
20 апреля 2020 12:01

Когда будут продавать антисептики в меньшей упаковке? Комитет госконтроля провёл прямую телефонную линию

Комитет госконтроля ответил на вопросы работников бюджетной сферы о новых правилах начисления зарплат
25 марта 2020 07:38

Комитет госконтроля ответил на вопросы работников бюджетной сферы о новых правилах начисления зарплат

Есть ли нарушения в начислении зарплат в Беларуси по новой системе? На что жалуются люди
25 февраля 2020 17:21

Есть ли нарушения в начислении зарплат в Беларуси по новой системе? На что жалуются люди