«Дошёл, истекая кровью, до подъезда». История подростка, которого ранило осколком при бомбёжке ДНР

Новости Беларуси. 360 детей из Донбасса проходят оздоровление в Беларуси. На вторую смену в 2022 году приехали сироты, дети из малообеспеченных и многодетных семей. Сегодня, 6 октября, их пригласили на открытый диалог с белорусскими сверстниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости рассказали, что хотят посетить стадион «Динамо». На их родине спортивные площадки, как и другие объекты инфраструктуры, разрушены. Снаряды летят и в жилые кварталы. Осколком одного из них ранило Ярослава Аксенова.

Ярослав Аксенов, житель Донецка:

Я благополучно дошел, истекая кровью, до подъезда к бабушке. На первом этаже остановился, потому что у меня не было сил. Соседи оказали первую медицинскую помощь. После ранения меня отвезли в больницу донецкую, там сделали операцию, а после я выписался и поехал к родственникам в Россию. Там я прожил два месяца, отошел от шока, от войны отдохнул. Потом вернулся на родину, в Донецк, и продолжал там жить. Прошло буквально пару недель, и меня пригласили в Беларусь на оздоровление в лагерь.