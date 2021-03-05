«Каждый ребёнок – это подарок от бога». В Борисове вручили ордена Матери и подвели итоги конкурса «Женщина года»

Новости Беларуси. В борисовском Дворце культуры поздравляли многодетных и успешных женщин Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Особое внимание и орден Матери тем, кто воспитывает пятерых и более детей. Всего 27 человек из девяти районов области. Большинство из них находится в декретном отпуске. А некоторые даже сейчас ждут очередного пополнения.

Диана Шиманская, многодетная мама:

Каждый ребенок – это подарок от бога, и мы принимали каждого ребенка просто с радостью. Дети делают нас лучше, добрее, чище, и мы преображаемся благодаря детям.

Ольга Хвостенко, многодетная мама:

Бывают разные моменты в жизни: бывает сложно, бывает и нет. В нашей семье мы стараемся помочь все друг другу.

Также в Борисове подведены итоги 13-го конкурса «Женщина года Минской области – 2020». Победителей 17. Номинации следующие: «Успешный руководитель», «Активная гражданская позиция», «Духовность и культура», «Хозяйка села». Это женщины, которые внесли свой вклад в развитие своих населенных пунктов, регионов и страны. На сцене руководители крупных предприятий, редакторы районных газет, аграрии, деятели культуры.

Илона Гражинская, заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Купалинка»:

Не следуй злу, не оставляй добро, иди навстречу и ищи надежду. Это, наверное, главные слова, которые являются сегодня символом каждой современной женщины, которая имеет активную гражданскую позицию. Скажу сразу: очень горда, очень приятно, и, конечно же, моя награда – это результат слаженной команды единомышленников, коллег, земляков, Солигорщины.

Татьяна Захожая, механизатор сельскохозяйственного предприятия «Путчино»:

Я даже не ожидала, конечно, что меня изберут снова «Женщиной года». Я номинировалась «Женщиной года» по итогам 2014 года. Наверное, оценивают мой труд.