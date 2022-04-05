За руль садятся с 16 лет. Почему мотоцикл считается одним из самых опасных видов транспорта?

Новости Беларуси. Тише едешь – дальше будешь. О казусах на дорогах и как их предотвратить? А также совместный рейд наших журналистов и ГАИ, шлагбаум преткновения. О движении в Минске говорим в программе «Большой город» на СТВ. Эти кадры повергнут в шок тех, кто привык не ускоряться. В главных ролях те, кому закон не писан и кем даже и не читан. Подобные представления трюкачей на дорогах нередко заканчиваются не аплодисментами, как в цирке, а инвалидностью и дорогой в последний путь.

Ирина Боярчук, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского района Минска:

Часто бывают случаи, когда водители мотоциклов допускают себе проехать по участку дороги на одном колесе, что запрещено правилами дорожного движения. Также водитель должен держать руки на руле, а ноги на подножке. На такую дерзость осмелится даже не каждый матерый байкер. Другое дело – 20-летние молодые и неопытные. В прошлом году после таких эпатажных мотовояжей в стране 24 водителя не вернулись домой живыми. В Минске навсегда попрощались с тремя. Ирина Боярчук:

Право управления мотоциклом наступает с 16 лет. Но хорошо, что не все родители своим детям покупают мотоциклы, потому что это средство повышенной опасности. Чтобы управлять мотоциклом, необходим достаточно большой опыт.

Мы решили провести собственное расследование и отправились в рейд с инспектором ГАИ по самым оживленным магистралям большого города. Надеюсь, сегодня преследовать нам никого не придется. При виде патрульного экипажа автомобилисты ведут себя дисциплинированнее, а вот беспечные пешеходы продолжают пересекать проезжую часть, где им вздумается.

Ирина Боярчук:

Нарушитель, ошибочно полагая, что у него есть возможность уйти от данного преследования, начинает двигаться с нарушением скоростного режима. Опять он подвергает свою жизнь опасности. Милиция таких нарушителей находит, это не составляет большого труда. У мотоциклистов еще не сезон, погода пока зябкая, но где-нигде и проскользнет любитель ветра в волосах.

Владимир Тарасик, мотоциклист:

Если ты за рулем мотоцикла и едешь по прямой, все проблемы отпадают. Ты едешь, ловишь ветер, слушаешь музыку, не думаешь о том, что сегодня на работе были неприятности. Владимиру сегодня повезло, потому что себя и своих пассажиров он везет строго в экипировке. С документами все в порядке, за правонарушения не привлекался. Михаил признается, что сам был замечен в грехах. Проехал через двойную сплошную на велосипеде. Но горожанин больше обижен не замечанием инспекторов ГАИ, а автолюбителями. Мол, дорогу не могут поделить.

Михаил Вырвич, велосипедист:

Вот зеленая полоса, я, допустим, проезжаю. Вроде положено в руках везти через переход, а я еду, зеленая полоса, велосипед нарисован. Он начинает звучным сигналом давить, аж пугает людей. Зачем? Видишь, что я еду, пропусти меня и поезжай дальше. Вот ему надо показать, что он крутой и у него машина, а ты со своим великом.