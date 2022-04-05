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За руль садятся с 16 лет. Почему мотоцикл считается одним из самых опасных видов транспорта?

05 апреля 2022 11:47
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Новости Беларуси. Тише едешь – дальше будешь. О казусах на дорогах и как их предотвратить? А также совместный рейд наших журналистов и ГАИ, шлагбаум преткновения. О движении в Минске говорим в программе «Большой город» на СТВ. 

Эти кадры повергнут в шок тех, кто привык не ускоряться. В главных ролях те, кому закон не писан и кем даже и не читан. Подобные представления трюкачей на дорогах нередко заканчиваются не аплодисментами, как в цирке, а инвалидностью и дорогой в последний путь.

За руль садятся с 16 лет. Почему мотоцикл считается одним из самых опасных видов транспорта?-1

Ирина Боярчук, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского района Минска:
Часто бывают случаи, когда водители мотоциклов допускают себе проехать по участку дороги на одном колесе, что запрещено правилами дорожного движения. Также водитель должен держать руки на руле, а ноги на подножке.

На такую дерзость осмелится даже не каждый матерый байкер. Другое дело – 20-летние молодые и неопытные. В прошлом году после таких эпатажных мотовояжей в стране 24 водителя не вернулись домой живыми. В Минске навсегда попрощались с тремя.

Ирина Боярчук:
Право управления мотоциклом наступает с 16 лет. Но хорошо, что не все родители своим детям покупают мотоциклы, потому что это средство повышенной опасности. Чтобы управлять мотоциклом, необходим достаточно большой опыт.

За руль садятся с 16 лет. Почему мотоцикл считается одним из самых опасных видов транспорта?-4

Мы решили провести собственное расследование и отправились в рейд с инспектором ГАИ по самым оживленным магистралям большого города. Надеюсь, сегодня преследовать нам никого не придется. При виде патрульного экипажа автомобилисты ведут себя дисциплинированнее, а вот беспечные пешеходы продолжают пересекать проезжую часть, где им вздумается.

За руль садятся с 16 лет. Почему мотоцикл считается одним из самых опасных видов транспорта?-7

Ирина Боярчук:
Нарушитель, ошибочно полагая, что у него есть возможность уйти от данного преследования, начинает двигаться с нарушением скоростного режима. Опять он подвергает свою жизнь опасности. Милиция таких нарушителей находит, это не составляет большого труда.

У мотоциклистов еще не сезон, погода пока зябкая, но где-нигде и проскользнет любитель ветра в волосах.

За руль садятся с 16 лет. Почему мотоцикл считается одним из самых опасных видов транспорта?-10

Владимир Тарасик, мотоциклист:
Если ты за рулем мотоцикла и едешь по прямой, все проблемы отпадают. Ты едешь, ловишь ветер, слушаешь музыку, не думаешь о том, что сегодня на работе были неприятности.

Владимиру сегодня повезло, потому что себя и своих пассажиров он везет строго в экипировке. С документами все в порядке, за правонарушения не привлекался.

Михаил признается, что сам был замечен в грехах. Проехал через двойную сплошную на велосипеде. Но горожанин больше обижен не замечанием инспекторов ГАИ, а автолюбителями. Мол, дорогу не могут поделить.

За руль садятся с 16 лет. Почему мотоцикл считается одним из самых опасных видов транспорта?-13

Михаил Вырвич, велосипедист:
Вот зеленая полоса, я, допустим, проезжаю. Вроде положено в руках везти через переход, а я еду, зеленая полоса, велосипед нарисован. Он начинает звучным сигналом давить, аж пугает людей. Зачем? Видишь, что я еду, пропусти меня и поезжай дальше. Вот ему надо показать, что он крутой и у него машина, а ты со своим великом.

За руль садятся с 16 лет. Почему мотоцикл считается одним из самых опасных видов транспорта?-16

Оксана Семашко, корреспондент:
Все участники дорожного движения сегодня сходятся во мнении, что безопасность будь то на проезжей части или на пешеходной зависит от нас самих. Главное, чтобы было уважение к друг другу и внимательное отношение. В противном случае все может привести к большой трагедии.

Являются одной из самых частых причин ДТП. Как выявляют велосипедистов-нарушителей – подробнее здесь.

# Дорожное движение # общество # Ирина Боярчук # Владимир Тарасик # Михаил Вырвич # Оксана Семашко # Фотофакт

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