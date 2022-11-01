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Каждый должен иметь свою позицию. Какие полномочия появятся у ВНС – обсудили с Мингорисполкомом

01 ноября 2022 14:43
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Новости Беларуси. Работники минских учреждений культуры подключились к обсуждению проекта закона о Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В диалоговой площадке приняли участие около сотни человек.

Каждый должен иметь свою позицию. Какие полномочия появятся у ВНС – обсудили с Мингорисполкомом-1

Это сотрудники управления культуры Мингорисполкома, руководители музыкальных школ, творческих студий и народных коллективов, артисты эстрады, писатели и скульпторы. Мероприятие прошло в формате «вопрос-ответ». В роли спикеров выступили белорусский политический и общественный деятель Олег Гайдукевич, а также начальник управления культуры Мингорисполкома Виталий Брель. Главной темой дискуссии стал законопроект о Всебелорусском народном собрании. Согласно обновленной Конституции, у ВНС появится много новых полномочий. По каждому были даны разъяснения.

Каждый должен иметь свою позицию. Какие полномочия появятся у ВНС – обсудили с Мингорисполкомом-4

Юрий Меркулов, директор детской музыкальной школы искусств № 11 имени В.В. Оловникова:
Все мы – граждане Республики Беларусь. У нас есть не только права, которые дает это гражданство, но и обязанности. Поэтому, мне кажется, любой человек взрослый должен иметь какую-то оформившуюся позицию свою.

Каждый должен иметь свою позицию. Какие полномочия появятся у ВНС – обсудили с Мингорисполкомом-7

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Культура всегда в авангарде, как и образование, как и экономика, и никогда не бывает в стороне. Поэтому те люди, которые отвечают за культуру, они в первую очередь должны знать эти вопросы и постараться сделать так, чтобы действительно мы жили в мирной, процветающей Беларуси.

Каждый должен иметь свою позицию. Какие полномочия появятся у ВНС – обсудили с Мингорисполкомом-10

Диалоговые площадки с трудовыми коллективами будут продолжены. Отметим, что подключиться к дискуссии можно также онлайн. Все документы размещены в открытом доступе на сайте «Правовой форум Беларуси».

# Всебелорусское народное собрание # общество # Виталий Брель # Юрий Меркулов # Олег Гайдукевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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