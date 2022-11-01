Каждый должен иметь свою позицию. Какие полномочия появятся у ВНС – обсудили с Мингорисполкомом

Новости Беларуси. Работники минских учреждений культуры подключились к обсуждению проекта закона о Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В диалоговой площадке приняли участие около сотни человек.

Это сотрудники управления культуры Мингорисполкома, руководители музыкальных школ, творческих студий и народных коллективов, артисты эстрады, писатели и скульпторы. Мероприятие прошло в формате «вопрос-ответ». В роли спикеров выступили белорусский политический и общественный деятель Олег Гайдукевич, а также начальник управления культуры Мингорисполкома Виталий Брель. Главной темой дискуссии стал законопроект о Всебелорусском народном собрании. Согласно обновленной Конституции, у ВНС появится много новых полномочий. По каждому были даны разъяснения.

Юрий Меркулов, директор детской музыкальной школы искусств № 11 имени В.В. Оловникова:

Все мы – граждане Республики Беларусь. У нас есть не только права, которые дает это гражданство, но и обязанности. Поэтому, мне кажется, любой человек взрослый должен иметь какую-то оформившуюся позицию свою.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Культура всегда в авангарде, как и образование, как и экономика, и никогда не бывает в стороне. Поэтому те люди, которые отвечают за культуру, они в первую очередь должны знать эти вопросы и постараться сделать так, чтобы действительно мы жили в мирной, процветающей Беларуси.