11 руководителей хозяйств Могилевской области получили ключи от новых тракторов

Новости Беларуси. Ключи от новых тракторов 13 апреля получили 11 руководителей хозяйств Могилевской области. Примечательно, что все они женщины. Паспорта на энергонасыщенную технику вручил губернатор области Петр Рудник.

В целом же, в этом году регион благодаря господдержке получил полсотни современных тракторов. К уборочной автопарк многих хозяйств планируют пополнить и новыми комбайнами.

Сегодняшнее мероприятие дало старт началу сева яровых зерновых культур на Могилевщине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Рудник, председатель Могилевского облисполкома:

Мы делаем все для того, чтобы эффективно задействовать технику и в самые сжатые сроки провести эту посевную компанию.

Нина Назаревич, директор филиала «Мокрянский»:

Такой трактор нам просто необходим на сегодняшний день. Потому что для него у нас уже стоит агрегат. У нас очень большие объемы, он просто необходим. Разве можно говорить, что техника в хозяйстве может быть лишней?

Лариса Поселенцева, председатель СПК «17-й партсъезд»:

Есть у нас трактора, но новый есть новый. Гарантия 2 года. Бесплатное обслуживание. Для нас это и экономия денежных средств, большая поддержка.