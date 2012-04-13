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В Гомельской области с наступлением тепла обострилась пожароопасная обстановка

13 апреля 2012 10:33
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Новости Беларуси. Пожароопасная обстановка обострилась в Гомельской области с наступлением тепла. Причина тому – палы сухой травы.

Как сообщили в областном управлении МЧС, только за последние сутки в регионе отмечено около десятка случаев незаконного выжигания растительности. Пострадали территории деревень Жлобинского, Ветковского, Светлогорского и Петриковского районов. Были пожары и на земельных угодьях сельхозпредприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели напоминают, что нарушителей закона ждет штраф от 10 до 40 базовых величин (с апреля этот норматив – 100 тысяч). Максимальную осторожность следует соблюдать и во время отдыха на природе.

# общество # Пожар

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