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Шпилевская: белорусские женщины могут реализовать себя во всех направлениях

07 марта 2025 07:05
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Беларусь – страна, где женщины имеют равные с мужчинами права и оберегают традиционные ценности. У нас созданы все условия, чтобы прекрасная половина могла полностью реализовать свой потенциал, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шпилевская: белорусские женщины могут реализовать себя во всех направлениях-2

Сегодня уже не осталось сферы, где не заняты женщины. Они обеспечивают продовольственную безопасность, технологический суверенитет, защищают границу и покоряют космос, а также занимают каждую вторую руководящую должность.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
Женщины становятся руководителями, и на это смело идет работодатель, женщины становятся политиками, и вы видите, сколько женщин у нас представлено в Совете Республики и Палате представителей – более 30 %. Мы видим, что женщины могут реализовать себя во всех направлениях, и в нашей Конституции четко записано, что мужчины и женщины имеют равные права. В том числе, что касается оплаты труда.

Шпилевская: белорусские женщины могут реализовать себя во всех направлениях-5

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Действительно, на серьезную сумму увеличиваются пособия, пособие на второго ребенка даже выше, чем минимальная заработная плата, на 35 %. Это внушительная поддержка семьям, воспитывающим детей. Я говорила еще и про адресность: это пособия по различным категориям (первый, второй ребенок). Если воспитывается ребенок-инвалид, это тоже особые условия поддержки.

Шпилевская: белорусские женщины могут реализовать себя во всех направлениях-7

Государство создает все условия, чтобы женщина могла реализовать себя не только в карьере, но и в материнстве. В нашей стране продолжают совершенствовать законодательство, предоставляя родителям больше возможностей для комфортного совмещения работы и семейных обязанностей.

# 8 Марта # Женщины Беларуси

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