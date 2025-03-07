Шпилевская: белорусские женщины могут реализовать себя во всех направлениях

Беларусь – страна, где женщины имеют равные с мужчинами права и оберегают традиционные ценности. У нас созданы все условия, чтобы прекрасная половина могла полностью реализовать свой потенциал, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня уже не осталось сферы, где не заняты женщины. Они обеспечивают продовольственную безопасность, технологический суверенитет, защищают границу и покоряют космос, а также занимают каждую вторую руководящую должность.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Женщины становятся руководителями, и на это смело идет работодатель, женщины становятся политиками, и вы видите, сколько женщин у нас представлено в Совете Республики и Палате представителей – более 30 %. Мы видим, что женщины могут реализовать себя во всех направлениях, и в нашей Конституции четко записано, что мужчины и женщины имеют равные права. В том числе, что касается оплаты труда.

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Действительно, на серьезную сумму увеличиваются пособия, пособие на второго ребенка даже выше, чем минимальная заработная плата, на 35 %. Это внушительная поддержка семьям, воспитывающим детей. Я говорила еще и про адресность: это пособия по различным категориям (первый, второй ребенок). Если воспитывается ребенок-инвалид, это тоже особые условия поддержки.