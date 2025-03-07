Хозяйства Гомельской области приступили к весенним полевым работам

В Гомельской области дали старт весенним полевым работам. В процесс активно включились все хозяйства региона. Прежде всего проводят закрытие влаги и поднятие зяби, выравнивают почву, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже вывел технику в поле «Ветковский агросервис». Автопарк хозяйства за последние годы серьезно обновлен, поэтому ни с тракторами, ни с прицепным оборудованием проблем не возникает. Как только сошел снег, аграрии начали вносить удобрения.

Артем Горбачев, исполнительный директор сельхозпредприятия «Ветковский Агросервис»: Уже выезжаем в поле, начинаем работать. Попробовали пахоту и закрытие влаги. Пахота – еще немножко земля не совсем хорошо растаяла, поэтому не идет. Но по закрытию влаги получается. Планируем уже работать по подкормке трав.

Елена Филипович, начальник управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома:

Подкормка озимого рапса, подкормка озимых зерновых. Область тоже приступила к этому мероприятию. Подкармливаем в первую очередь озимый рапс твердыми минеральными удобрениями с сульфатом аммония для того, чтобы максимально дать растениям старт для начала жизнедеятельности.

Готовность к посевной в Минсельхозпроде оценивают на уровне 95 %. В хозяйствах завершают ремонт отдельных сложных механизмов. Пока не торопятся, к массовому севу аграрии приступят, когда температура почвы достигнет семи градусов. Ведь вслед за потеплением возможно и похолодание.