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Хозяйства Гомельской области приступили к весенним полевым работам

07 марта 2025 06:43
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В Гомельской области дали старт весенним полевым работам. В процесс активно включились все хозяйства региона. Прежде всего проводят закрытие влаги и поднятие зяби, выравнивают почву, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хозяйства Гомельской области приступили к весенним полевым работам-2

Уже вывел технику в поле «Ветковский агросервис». Автопарк хозяйства за последние годы серьезно обновлен, поэтому ни с тракторами, ни с прицепным оборудованием проблем не возникает. Как только сошел снег, аграрии начали вносить удобрения.

Хозяйства Гомельской области приступили к весенним полевым работам-4

Артем Горбачев, исполнительный директор сельхозпредприятия «Ветковский Агросервис»:
Уже выезжаем в поле, начинаем работать. Попробовали пахоту и закрытие влаги. Пахота – еще немножко земля не совсем хорошо растаяла, поэтому не идет. Но по закрытию влаги получается. Планируем уже работать по подкормке трав.

Хозяйства Гомельской области приступили к весенним полевым работам-6

Елена Филипович, начальник управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома:
Подкормка озимого рапса, подкормка озимых зерновых. Область тоже приступила к этому мероприятию. Подкармливаем в первую очередь озимый рапс твердыми минеральными удобрениями с сульфатом аммония для того, чтобы максимально дать растениям старт для начала жизнедеятельности.

Готовность к посевной в Минсельхозпроде оценивают на уровне 95 %. В хозяйствах завершают ремонт отдельных сложных механизмов. Пока не торопятся, к массовому севу аграрии приступят, когда температура почвы достигнет семи градусов. Ведь вслед за потеплением возможно и похолодание.

# Посевная кампания # Сельское хозяйство

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