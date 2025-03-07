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В Беларуси до конца недели температурный фон будет на 6-9 градусов выше привычных показателей

07 марта 2025 06:48
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Температура выше климатической нормы. Согретый Гольфстримом воздух несет потепление в Беларусь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси до конца недели температурный фон будет на 6-9 градусов выше привычных показателей-2

До конца недели температурный фон будет на 6-9 градусов выше привычных показателей. Приветливое мартовское солнце выглянет из-за облаков, утихнет сильный ветер. По данным Белгидромета, 7 марта погодные условия в стране определит обширный антициклон. Он сформировался в теплой воздушной массе с центром над Черным морем. По всей Беларуси малооблачно и без осадков. Днем столбики термометров покажут от +9 в Витебске до 15 градусов в Бресте. В выходные влияние области высокого атмосферного давления и теплых воздушных масс будет сохраняться.

# Погода в Беларуси

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