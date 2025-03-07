В Беларуси до конца недели температурный фон будет на 6-9 градусов выше привычных показателей

До конца недели температурный фон будет на 6-9 градусов выше привычных показателей. Приветливое мартовское солнце выглянет из-за облаков, утихнет сильный ветер. По данным Белгидромета, 7 марта погодные условия в стране определит обширный антициклон. Он сформировался в теплой воздушной массе с центром над Черным морем. По всей Беларуси малооблачно и без осадков. Днем столбики термометров покажут от +9 в Витебске до 15 градусов в Бресте. В выходные влияние области высокого атмосферного давления и теплых воздушных масс будет сохраняться.