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В Минской области уже есть случаи сезонного травматизма. Что делать, чтобы не стать жертвой гололёда?

26 ноября 2020 15:07
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Новости Беларуси. Первые жертвы гололеда. В Минской области уже зарегистрированы случаи сезонного травматизма, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Медики напоминают, что при минусовых температурах надо быть особенно внимательными.

Окажут экстренную помощь без госпитализации. Какие больницы Минска принимают с гололёдными травмами?

Скользкие дороги могут стать причиной вывиха или перелома. Поэтому необходимо соблюдать простые правила: носите обувь по сезону, выбирайте известную дорогу и очень осторожно ходите с наступлением темноты, когда лед можно просто не заметить. Скользкий зимний сезон наиболее опасен для пенсионеров и детей.

В Минской области уже есть случаи сезонного травматизма. Что делать, чтобы не стать жертвой гололёда?-1

Никита Жартун, врач Стародорожской центральной районной больницы:
Типичная травма: ребенок идет, например, с родителями и держит их за руку, поскальзывается, начинает падать, и родители резко начинают дергать ребенка за руку – можно получить вывих головки плеча.

Вторая травма по частоте – это когда уже более взрослый ребенок падает и инстинктивно опирается на руки. И тогда чаще всего получает перелом руки или плеча, или предплечья.

В Минской области уже есть случаи сезонного травматизма. Что делать, чтобы не стать жертвой гололёда?-4

В 2020 году в Стародорожскую больницу с сезонными травмами обратились 19 человек, из них двое детей.

# Гололед # общество # Никита Жартун # Фотофакт

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