На «Минск-Арене» завершают подготовку к масштабному шоу «Время выбрало нас»

«Марафон единства» возвращается на место старта. Финалом акции станет концерт «Время выбрало нас» в «Минск-Арене». Он соберет более 10 тысяч зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алеся Иванова, корреспондент:

Больше 3 месяцев путешествия по Беларуси, 15 городов – и вот «Марафон единства» вновь вернулся в столицу. Сейчас мы находимся именно там, где 17 сентября прошлого года глава государства и дал старт этой общественно-культурной акции, на «Минск-Арене». В каждый город народный проект привозил абсолютно уникальную программу.

За это время было действительно много ярких и значимых моментов. Это и полюбившиеся молодежи «НЕскучные НЕлекции», знаковые встречи, открытия муралов, концерты в цехах, знакомство с промышленными флагманами страны. Что тут говорить, если все это уже можно уже увидеть своими глазами на выставке БЕЛТА, которая 24 января развернулась в холле.