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За три дня досрочного голосования в Беларуси явка по Минской области составила 27,37%

24 января 2025 13:56
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Осознанный выбор за будущее страны. Жители Минской области проявляют активную гражданскую позицию и приходят семьями и коллективами на участки. За три дня досрочного голосования явка избирателей в Центральном регионе составила 27,37 %, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За три дня досрочного голосования в Беларуси явка по Минской области составила 27,37%-2

К досрочному голосованию активно присоединяются и работники сферы АПК. Многие из них в основной день – 26 января – будут на рабочих местах. Поэтому посещают избирательные участки в перерывах на обед, по дороге на работу или домой. Свободное время в своем плотном графике нашел и инженер-механик Алексей Богуславский. На участок для голосования пришел с супругой и сыном. Чтобы отдать гражданский долг. Именно они, труженики села, своим трудом обеспечивают нашу продовольственную безопасность. И как никто понимают: важно сохранить, что имеем.

За три дня досрочного голосования в Беларуси явка по Минской области составила 27,37%-4

Алексей Богуславский, инженер-механик сельхозпредприятия «Агро-Дубинское»:
Буду в выходные дни работать. Нужно технику подготавливать к весенним работам, а сроки уже поджимают. И вот пришли со всей семьей проголосовать досрочно. За нашу Беларусь, чтобы было голубое небо над нами, все остальное спокойно было.

За три дня досрочного голосования в Беларуси явка по Минской области составила 27,37%-6

Татьяна Шумская, председатель участковой избирательной комиссии по выборам Президента Беларуси Октябрьского участка для голосования № 3:
Явка достаточно высокая за три дня, в пределах 30 %. К нам постоянно приходят и молодые пары, приходят люди преклонного возраста.

Традиционно, в основной день выборов, 26 января, для создания праздничной атмосферы на участках для голосования будет организована выездная торговля. Широкий ассортимент товаров, дегустации отечественной продукции. Обещают вкусные сюрпризы и приятные цены. Торговое обслуживание будет обеспечиваться с 8 до 20 часов.

За три дня досрочного голосования в Беларуси явка по Минской области составила 27,37%-8

Ольга Богатырева, заместитель председателя по экономике Воложинского райисполкома:
Субъекты торговли задумываются, как оформить тематически свой торговый объект, предусмотреть элементы одежды продавца. Объекты общественного питания предложат свои новинки. Я думаю, что мы порадуем всех интересными ценами – это будут минимальные наценки.

Подготовлены и творческие подарки. На участках настроение избирателям будут создавать творческие коллективы и исполнители.

# Выборы в Беларуси # Президентские выборы # Ольга Богатырева

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