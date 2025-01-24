За три дня досрочного голосования в Беларуси явка по Минской области составила 27,37%

Осознанный выбор за будущее страны. Жители Минской области проявляют активную гражданскую позицию и приходят семьями и коллективами на участки. За три дня досрочного голосования явка избирателей в Центральном регионе составила 27,37 %, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

К досрочному голосованию активно присоединяются и работники сферы АПК. Многие из них в основной день – 26 января – будут на рабочих местах. Поэтому посещают избирательные участки в перерывах на обед, по дороге на работу или домой. Свободное время в своем плотном графике нашел и инженер-механик Алексей Богуславский. На участок для голосования пришел с супругой и сыном. Чтобы отдать гражданский долг. Именно они, труженики села, своим трудом обеспечивают нашу продовольственную безопасность. И как никто понимают: важно сохранить, что имеем.

Алексей Богуславский, инженер-механик сельхозпредприятия «Агро-Дубинское»:

Буду в выходные дни работать. Нужно технику подготавливать к весенним работам, а сроки уже поджимают. И вот пришли со всей семьей проголосовать досрочно. За нашу Беларусь, чтобы было голубое небо над нами, все остальное спокойно было.

Татьяна Шумская, председатель участковой избирательной комиссии по выборам Президента Беларуси Октябрьского участка для голосования № 3:

Явка достаточно высокая за три дня, в пределах 30 %. К нам постоянно приходят и молодые пары, приходят люди преклонного возраста. Традиционно, в основной день выборов, 26 января, для создания праздничной атмосферы на участках для голосования будет организована выездная торговля. Широкий ассортимент товаров, дегустации отечественной продукции. Обещают вкусные сюрпризы и приятные цены. Торговое обслуживание будет обеспечиваться с 8 до 20 часов.