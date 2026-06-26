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В Мексике автомобиль въехал в толпу футбольных болельщиков

26 июня 2026 09:59
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Драматическим событием омрачилось празднование в Мексике победы национальной сборной в матче чемпионата мира по футболу. В городе Кабо-Сан-Лукас автомобиль въехал в толпу болельщиков, вышедших на улицы отметить это событие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике автомобиль въехал в толпу футбольных болельщиков-2

Водитель попытался скрыться, но врезался в придорожный столб. Еще до приезда полиции разъяренные болельщики выволокли его из салона и устроили самосуд. В результате инцидента пострадали 17 человек, один из них в тяжелом состоянии. Сейчас мужчина задержан следователи выясняют мотивы его поступка. Он объяснил свои действия тем, что ему надоело ждать пока фанаты освободят перекрытую ими дорогу. 

# Новости Мексики

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