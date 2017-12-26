Зачем три белоруса отправились на «шестерке» из Минска в Африку?

Новости Беларуси. Экипаж из трех отважных белорусов впервые отправился в Африку на «Жигулях» 6 модели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из Минска путешественники выехали на прошлой неделе и уже проехали почти 3 тысячи километров. Позади пол- Беларуси, Польша, Германия. Ребята переночевали во французской Ниме. Пока советский автопром не подводил, были небольшие проблемы с электрикой, которые собственноручно решились.