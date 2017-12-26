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Зачем три белоруса отправились на «шестерке» из Минска в Африку?

26 декабря 2017 09:09
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Новости Беларуси. Экипаж из трех отважных белорусов впервые отправился в Африку на «Жигулях» 6 модели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Зачем три белоруса отправились на «шестерке» из Минска в Африку?-1

Из Минска путешественники выехали на прошлой неделе и уже проехали почти 3 тысячи километров. Позади пол- Беларуси, Польша, Германия. Ребята переночевали во французской Ниме. Пока советский автопром не подводил, были небольшие  проблемы с электрикой, которые собственноручно решились.

Зачем три белоруса отправились на «шестерке» из Минска в Африку?-4

Зачем три белоруса отправились на «шестерке» из Минска в Африку?-6

В идеале отчаянным белорусам нужно доехать до Банжула, столицы Гамбии, там продать на благотворительном аукционе свое гоночное авто и вернуться на самолете домой. А вырученные за машину деньги, а также взносы за участие, пойдут на благо детей Гамбии.

# общество # Благотворительная акция # Фотофакт

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