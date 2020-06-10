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«Пока не уйдёт последний отдыхающий с пляжа». Как в Беларуси будут следить за безопасностью людей на водоёмах в 2020 году

10 июня 2020 10:52
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Новости Беларуси. Только за последние три дня в Беларуси при купании на речках и озерах без наблюдения старших утонули четверо несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 9 июня трагедия унесла жизнь 10-летней школьницы в Сморгонском районе. Девочка погибла, пытаясь спасти двоюродную сестру (подробнее здесь).

«Пока не уйдёт последний отдыхающий с пляжа». Как в Беларуси будут следить за безопасностью людей на водоёмах в 2020 году-1

Спасатели призывают соблюдать все меры безопасности при отдыхе на водоемах, особое внимание – детям. Ни при каких обстоятельствах их нельзя оставлять без присмотра.

«Пока не уйдёт последний отдыхающий с пляжа». Как в Беларуси будут следить за безопасностью людей на водоёмах в 2020 году-4

Олег Борозна, начальник отдела водолазно-спасательной службы ОСВОДа:
В этом году возможно увеличение количества отдыхающих именно на пляжах на территории Республики Беларусь в связи с тем, что выезды ограничиваются. Поэтому ОСВОД готов к оказанию помощи людям на водах. Если понадобится, будут усиливаться дежурные смены и количеством человек, и, возможно, может быть пересмотрен график работы дежурной смены в сторону увеличения вплоть до того, пока не уйдет последний отдыхающий с пляжа.

# Правила безопасности # общество # Олег Борозна # Фотофакт

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