«Пока не уйдёт последний отдыхающий с пляжа». Как в Беларуси будут следить за безопасностью людей на водоёмах в 2020 году

Новости Беларуси. Только за последние три дня в Беларуси при купании на речках и озерах без наблюдения старших утонули четверо несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели призывают соблюдать все меры безопасности при отдыхе на водоемах, особое внимание – детям. Ни при каких обстоятельствах их нельзя оставлять без присмотра.

Олег Борозна, начальник отдела водолазно-спасательной службы ОСВОДа:

В этом году возможно увеличение количества отдыхающих именно на пляжах на территории Республики Беларусь в связи с тем, что выезды ограничиваются. Поэтому ОСВОД готов к оказанию помощи людям на водах. Если понадобится, будут усиливаться дежурные смены и количеством человек, и, возможно, может быть пересмотрен график работы дежурной смены в сторону увеличения вплоть до того, пока не уйдет последний отдыхающий с пляжа.