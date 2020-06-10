«Я тащусь от вкуса». Как молодая семья из Витебска открыла небольшую пекарню и готовит крафтовый хлеб

Новости Беларуси. Наш следующий материал – яркий пример того, как малый бизнес может быстро адаптироваться к ситуации и не ждать помощи извне. Супруги Грибулевы из Витебска открыли небольшую пекарню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего два месяца назад и как раз в то время, когда областной центр переживал пандемию.

Начинали всего с двух видов продукции, сегодня в арсенале – более десятка наименований. И спрос на крафтовый хлеб растет. Необычная история – в материале Анастасии Бут.

Анастасия Бут, корреспондент:

Коронавирус очень сильно повлиял на развитие турбизнеса во всем мире. А вместе с ним и на «околотуристические» услуги. Например, супруги Грибулевы из Витебска 5 лет сдавали квартиры в аренду посуточно. В один миг они лишились дохода. И очень круто изменили свою жизнь. Причем, как ни странно, в лучшую сторону. Закрыв одни двери, они распахнули другие. В собственную пекарню, о которой грезили оба.

Виктор Грибулев, хозяин пекарни:

Есть босс, есть работник и все. Анастасия Бут:

Кто босс? Виктор Грибулев:

Разумеется, я. Мужчина – голова в семье и на работе тоже. Это никакой не сексизм, это исключительно личное мнение.

Анна Грибулева, хозяйка пекарни:

Я пробовала начинать, когда Витюня пек дома. Руками очень сложно поднимать такое количество теста, несмотря на то, что изначально такой стереотип, что русская крепкая женщина печет хлеб, это сложно. Это реально физически тяжело. И у него реально круче получается.

Так, Виктор с головой ушел в тесто, а Аня – в интернет. Таким образом охватывают сразу несколько поколений. Бабушки заходят за хлебушком по пути, молодые люди – в удобное для них время. Анна Грибулева:

День ото дня мы не понимаем, сколько продукции мы продадим. Иногда, в какие-то дни, есть на витрине продукт. Иногда люди приходят и очень быстро все разбирают. И поэтому мы придумали такую историю, что кто быстрый, тот и получает свежий хлебушек. Поэтому кто быстрее напишет в Instagram, попросит отложить хлебушек, тогда он уже его дождется 100%-но.

Начинали с двух видов хлеба: заварного и на закваске. Сегодня пекут с десяток разных, по сотне булок в день. И как бы ни упирался Виктор (он не любит сладкую выпечку), покупатели «заставили» работать и в этом направлении. Орехи, сухофрукты, льняные семечки будут в составе их экопродуктов.

Даже в черные булочки мы кладем только активированный уголь. Никаких искусственных красителей.

К хлебу в их семьях всегда было самое трепетное отношение. Ароматная корочка и стакан парного молока – лучшее воспоминание из детства. Тот самый вкус нашли – «кирпичики» разбирают в первую очередь те, кто постарше. Молодые больше предпочитают багеты и чиабатту.

Виктор Грибулев:

Я тащусь от вкуса хлеба, я очень люблю аромат хлеба. Везде, где мы путешествуем, меня просто в восторг приводит обилие и разнообразие хлеба. И я захотел сделать так, чтобы люди в Витебске могли попробовать хлеб со всего мира, не выходя за пределы города условно, спустившись в магазинчик. В нашем случае сыграл Декрет № 7, по которому все достаточно упрощено и комплект документов минимальный. Налогообложение стандартное, упрощенная система – 5 %. На мой взгляд, это нормально.

Пока пекарня делит одно помещение с бургерной. Так существенно ниже аренда. И для старта бизнеса вполне себе комфортная коллаборация.