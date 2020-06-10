Прямой эфир

«Я тащусь от вкуса». Как молодая семья из Витебска открыла небольшую пекарню и готовит крафтовый хлеб

10 июня 2020 11:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Наш следующий материал – яркий пример того, как малый бизнес может быстро адаптироваться к ситуации и не ждать помощи извне.

Супруги Грибулевы из Витебска открыли небольшую пекарню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего два месяца назад и как раз в то время, когда областной центр переживал пандемию.

«Я тащусь от вкуса». Как молодая семья из Витебска открыла небольшую пекарню и готовит крафтовый хлеб-1

«Я тащусь от вкуса». Как молодая семья из Витебска открыла небольшую пекарню и готовит крафтовый хлеб-3

Начинали всего с двух видов продукции, сегодня в арсенале – более десятка наименований. И спрос на крафтовый хлеб растет.

Необычная история – в материале Анастасии Бут.

«Я тащусь от вкуса». Как молодая семья из Витебска открыла небольшую пекарню и готовит крафтовый хлеб-6

Анастасия Бут, корреспондент:
Коронавирус очень сильно повлиял на развитие турбизнеса во всем мире. А вместе с ним и на «околотуристические» услуги. Например, супруги Грибулевы из Витебска 5 лет сдавали квартиры в аренду посуточно. В один миг они лишились дохода. И очень круто изменили свою жизнь. Причем, как ни странно, в лучшую сторону.

Закрыв одни двери, они распахнули другие. В собственную пекарню, о которой грезили оба.

«Я тащусь от вкуса». Как молодая семья из Витебска открыла небольшую пекарню и готовит крафтовый хлеб-9

Виктор Грибулев, хозяин пекарни:
Есть босс, есть работник и все.

Анастасия Бут:
Кто босс?

Виктор Грибулев:
Разумеется, я. Мужчина  голова в семье и на работе тоже. Это никакой не сексизм, это исключительно личное мнение.

«Я тащусь от вкуса». Как молодая семья из Витебска открыла небольшую пекарню и готовит крафтовый хлеб-12

Анна Грибулева, хозяйка пекарни:
Я пробовала начинать, когда Витюня пек дома. Руками очень сложно поднимать такое количество теста, несмотря на то, что изначально такой стереотип, что русская крепкая женщина печет хлеб, это сложно. Это реально физически тяжело. И у него реально круче получается.

«Я тащусь от вкуса». Как молодая семья из Витебска открыла небольшую пекарню и готовит крафтовый хлеб-15

«Я тащусь от вкуса». Как молодая семья из Витебска открыла небольшую пекарню и готовит крафтовый хлеб-17

«Я тащусь от вкуса». Как молодая семья из Витебска открыла небольшую пекарню и готовит крафтовый хлеб-19

Так, Виктор с головой ушел в тесто, а Аня – в интернет. Таким образом охватывают сразу несколько поколений. Бабушки заходят за хлебушком по пути, молодые люди – в удобное для них время.

Анна Грибулева:
День ото дня мы не понимаем, сколько продукции мы продадим. Иногда, в какие-то дни, есть на витрине продукт. Иногда люди приходят и очень быстро все разбирают. И поэтому мы придумали такую историю, что кто быстрый, тот и получает свежий хлебушек. Поэтому кто быстрее напишет в Instagram, попросит отложить хлебушек, тогда он уже его дождется 100%-но. 

«Я тащусь от вкуса». Как молодая семья из Витебска открыла небольшую пекарню и готовит крафтовый хлеб-22

«Я тащусь от вкуса». Как молодая семья из Витебска открыла небольшую пекарню и готовит крафтовый хлеб-24

Начинали с двух видов хлеба: заварного и на закваске. Сегодня пекут с десяток разных, по сотне булок в день. И как бы ни упирался Виктор (он не любит сладкую выпечку), покупатели «заставили» работать и в этом направлении. Орехи, сухофрукты, льняные семечки будут в составе их экопродуктов.

«Я тащусь от вкуса». Как молодая семья из Витебска открыла небольшую пекарню и готовит крафтовый хлеб-27

Даже в черные булочки мы кладем только активированный уголь. Никаких искусственных красителей.

«Я тащусь от вкуса». Как молодая семья из Витебска открыла небольшую пекарню и готовит крафтовый хлеб-30

К хлебу в их семьях всегда было самое трепетное отношение. Ароматная корочка и стакан парного молока – лучшее воспоминание из детства. Тот самый вкус нашли – «кирпичики» разбирают в первую очередь те, кто постарше. Молодые больше предпочитают багеты и чиабатту.

«Я тащусь от вкуса». Как молодая семья из Витебска открыла небольшую пекарню и готовит крафтовый хлеб-33

Виктор Грибулев:
Я тащусь от вкуса хлеба, я очень люблю аромат хлеба. Везде, где мы путешествуем, меня просто в восторг приводит обилие и разнообразие хлеба. И я захотел сделать так, чтобы люди в Витебске могли попробовать хлеб со всего мира, не выходя за пределы города условно, спустившись в магазинчик.

В нашем случае сыграл Декрет № 7, по которому все достаточно упрощено и комплект документов минимальный. Налогообложение стандартное, упрощенная система – 5 %. На мой взгляд, это нормально. 

«Я тащусь от вкуса». Как молодая семья из Витебска открыла небольшую пекарню и готовит крафтовый хлеб-36

Пока пекарня делит одно помещение с бургерной. Так существенно ниже аренда. И для старта бизнеса вполне себе комфортная коллаборация.

«Я тащусь от вкуса». Как молодая семья из Витебска открыла небольшую пекарню и готовит крафтовый хлеб-39

«Я тащусь от вкуса». Как молодая семья из Витебска открыла небольшую пекарню и готовит крафтовый хлеб-41

А еще свой хлеб они в пиковый период пандемии возили врачам. Нередко угощают одинокую старушку, живущую по соседству, ей тяжело выходить из дома.

Социальная ответственность бизнеса? Отчасти. Но, скорее, добрая душа, без которой никогда не получится хороший хлеб.

# Бизнес в Беларуси # общество # Анастасия Бут # Виктор Грибулев # Анна Грибулева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Пока не уйдёт последний отдыхающий с пляжа». Как в Беларуси будут следить за безопасностью людей на водоёмах в 2020 году
10 июня 2020 10:52

«Пока не уйдёт последний отдыхающий с пляжа». Как в Беларуси будут следить за безопасностью людей на водоёмах в 2020 году

«Поступают жалобы от людей». Александр Лукашенко поручил проверить причины увольнений в частных фирмах
10 июня 2020 10:31

«Поступают жалобы от людей». Александр Лукашенко поручил проверить причины увольнений в частных фирмах

Озноб, рвотный рефлекс, двоится в глазах, головные боли: основные симптомы теплового и солнечного ударов
10 июня 2020 09:09

Озноб, рвотный рефлекс, двоится в глазах, головные боли: основные симптомы теплового и солнечного ударов