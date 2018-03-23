«Каждая женщина должна состояться и в семье, и в профессии». Большое интервью победительниц республиканского конкурса «Женщина года»

Елена Авдей, победительница республиканского конкурса «Женщина года» в номинации «Спасая жизнь», заведующая отделением хирургической портальной гипертензии 9-й городской клинической больницы Минска, кандидат медицинских наук: Я занимаюсь хирургией с самого первого дня и до сегодняшнего момента. Я занималась любой хирургией, моё отделение конкретно занимается заболеваниями печени, желчевыводящих путей. И, как венец профессиональной деятельности, мне посчастливилось заниматься и пересадкой печени. Это очень высокие прорывные технологии, благодаря тому, что мы освоили их. К счастью, стали возможны и все другие технологии.

Елена, чем вы занимаетесь?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – победительница республиканского конкурса «Женщина года» в номинации «Материнская слава» Татьяна Ромашко и победительница республиканского конкурса «Женщина года» в номинации «Спасая жизнь», заведующая отделением хирургической портальной гипертензии 9-й городской клинической больницы Минска, кандидат медицинских наук – Елена Авдей.

В марте в нашей стране подводятся итоги ежегодного конкурса «Женщина года».

Татьяна, вы в номинации «Материнская слава» одержали победу. Что должна была сделать женщина для этого?

Татьяна Ромашко, победительница республиканского конкурса «Женщина года» в номинации «Материнская слава»:

У нас с мужем 8 детей: 4 мальчика и 4 девочки. Старший сын уже самостоятельно живёт.