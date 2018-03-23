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«Каждая женщина должна состояться и в семье, и в профессии». Большое интервью победительниц республиканского конкурса «Женщина года»

23 марта 2018 08:47
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В марте в нашей стране подводятся итоги ежегодного конкурса «Женщина года».

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – победительница республиканского конкурса «Женщина года» в номинации «Материнская слава» Татьяна Ромашко и победительница республиканского конкурса «Женщина года» в номинации «Спасая жизнь», заведующая отделением хирургической портальной гипертензии 9-й городской клинической больницы Минска, кандидат медицинских наук – Елена Авдей.

Елена, чем вы занимаетесь?

Елена Авдей, победительница республиканского конкурса «Женщина года» в номинации «Спасая жизнь», заведующая отделением хирургической портальной гипертензии 9-й городской клинической больницы Минска, кандидат медицинских наук:
Я занимаюсь хирургией с самого первого дня и до сегодняшнего момента. Я занималась любой хирургией, моё отделение конкретно занимается заболеваниями печени, желчевыводящих путей. И, как венец профессиональной деятельности, мне посчастливилось заниматься и пересадкой печени. Это очень высокие прорывные технологии, благодаря тому, что мы освоили их. К счастью, стали возможны и все другие технологии.

«Каждая женщина должна состояться и в семье, и в профессии». Большое интервью победительниц республиканского конкурса «Женщина года»-1

Татьяна, вы в номинации «Материнская слава» одержали победу. Что должна была сделать женщина для этого?

Татьяна Ромашко, победительница республиканского конкурса «Женщина года» в номинации «Материнская слава»:
У нас с мужем 8 детей: 4 мальчика и 4 девочки. Старший сын уже самостоятельно живёт.

«Каждая женщина должна состояться и в семье, и в профессии». Большое интервью победительниц республиканского конкурса «Женщина года»-4

Для чего нужны подобные конкурсы? Как они мотивируют женщин? Как проходил конкурс? Узнаете, посмотрев видеоматериал. 

# общество # Женщины Беларуси # Фотофакт # Елена Авдей # Татьяна Ромашко

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