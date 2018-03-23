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В Витебске городской транспорт ездит с перебоями: автопарк задолжал деньги за топливо

23 марта 2018 08:40
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Новости Беларуси. Витебск может столкнуться с транспортным коллапсом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Городские автобусы вырабатывают топливо в баках и сходят с линий.

В Витебске городской транспорт ездит с перебоями: автопарк задолжал деньги за топливо-1

С перебоями в движении пассажиры столкнулись еще 22 марта. Обострилась обстановка утром 23 марта, когда люди не смогли добраться до места работы.

В Витебске городской транспорт ездит с перебоями: автопарк задолжал деньги за топливо-4

Николай Громов, житель Витебска:
17-й автобус, рейс 8.30... Не было, не было, а сейчас прошел пустой. Четыре рейса подряд нет автобуса.

Как выяснилось, местный автопарк задолжал большие суммы за топливо. В результате автобусы попросту нечем заправлять. Также возможны простои троллейбусов и трамваев. Здесь тоже накопились долги за электроэнергию. Вопрос в экстренном порядке пытается решить местная власть.

# общество # Фотофакт # Транспорт Беларуси

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