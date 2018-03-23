Холостым мужчинам стоит отдать предпочтение ароматам мха или соленого моря. Всё об эфирных маслах в одном материале

Порой так хочется зайти домой и почувствовать приятный манящий аромат, который может расслаблять или бодрить. Уникальный и неповторимый, он есть в каждом жилище и, конечно, ассоциируется с комфортом, уютом и защищенностью. Грамотно скомпонованные ноты, словно благоухающая музыка, заполнят ваш домашний очаг и создадут желаемое настроение. Главное, не ошибиться с аккордом!

Ксения Филиппова, ароматерапевт:

Верхние фракции – они летучие. И они как раз гармонизируют наше психоэмоциональное состояние, успокаивают, неврозы снимают. Второе предназначение их – это, конечно, терапевтический эффект, за счёт тех же составляющих.

Чтобы попусту не растрачивать «ароматную душу» растений, развеивать аромамасла нужно определёнными методами. Ксения Филиппова:

Первое – аромалампа. Она должна быть определённой высоты, где-то 10 см. Это может быть аромакамень. Его, в основном, используют возле компьютера, возле рабочего места. Можно сделать, конечно, и свечи, но их тоже нужно на комнату побольше.

Можно сделать аромаванну. Можно сделать, допустим, ватные шарики и положить на батарею. Потому что для того, чтобы масло испарялось больше, ему нужно тепло. Запахи ванили, мёда и цветочные ноты добавят комфорта в ваше жильё. А афродизиаки, такие как гвоздика, жасмин, мускус и сандал, настроят влюблённых на интимный лад и даже спасут свидание!

Ксения Филиппова:

Каждое масло отвечает за какие-то определённые моменты. Иланг-иланг – это такое соблазнение. Корица – это огненная страсть. А роза – это уже более романтические чувства. Литсея и цитрусовые бодрят и способствуют праздничному настроению. Планируя шумную вечеринку, не стоит забывать об этих ароматах! Если же мероприятие в самом разгаре, а стол ещё не накрыт – природа снова придёт вам на помощь, и на время отвлечёт от долгожданного угощения.

Ксения Филиппова:

Вы можете использовать лемонграсс, либо ваниль. Ваниль вызывает чувство насыщения и человек, наоборот, не хочет кушать.

Подобрать правильный аромат – целое искусство. Существует даже особая профессия – аромадизайнер: человек, который точно знает, какими нотами, и по каким принципам необходимо наполнять пространство, чтобы достичь желаемого результата. Александр Рудько, аромадизайнер, эксперт в области аромамаркетинга:

Молодёжь предпочитает фруктово-цитрусовые ароматы, средняя возрастная категория определяет уже как ароматы фруктово-древесные либо цветочно-древесные ароматы. А вот уже более возрастная категория, они уже любят, такие, вечерние ароматы, либо ароматы своей молодости.

Для тёплой цветовой гаммы помещения отлично подойдут такие сладкие ароматы как апельсин или ладан. Холодную же гамму дополнят свежие грейпфрут, бергамот и базилик. Утром наиболее актуальны цитрусовые и кофейные эфирные масла – они прекрасно способствуют пробуждению и зададут ритм новому дню.

А вечером забыть об усталости помогут древесно-травяные: герань, дягиль и кипарис. Наполнить ароматом можно как весь дом, так и отдельное его пространство.

Александр Рудько:

В кухонных довольно всё просто – аппетитные ароматы: бисквит, ванильно-карамельный, сливочно-ванильный. Подойдут также кофейные ароматы. На кухне сильно не поиграем с ароматом, потому что, если ставить парфюмерные ароматы, они не будут именно данной атмосфере соответствовать. И будет дисбаланс. Если вы задумались об «аромастилизации» офиса, то здесь нельзя ошибиться, чтобы не снизить желание работать. Александр Рудько:

Для того, чтобы была концентрация внимания, подойдут цитрусовые ароматы. Если наполнить ароматы, которые расслабляют, как, например, гурманские ароматы или аппетитные, они не будут давать работать – человек будет думать всё время о еде. Для переговоров подойдут больше ароматы древесные, либо кофейные ароматы. Кофейный аромат располагает очень хорошо собеседника для конструктивного разговора.