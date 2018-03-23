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«Технически получить доступ к вашей видеокамере в ноутбуке очень несложно». Об информационной безопасности говорим со специалистом

23 марта 2018 08:39
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24 марта открывается Неделя информационной безопасности. Такое мероприятие пройдёт в нашей стране впервые.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель генерального директора НТА «Инфопарк» – Иван Левченко

«Технически получить доступ к вашей видеокамере в ноутбуке очень несложно». Об информационной безопасности говорим со специалистом-1

Что такое информационная кибербезопасность? Есть ли угроза, что могут следить на видеокамере вашего компьютера? Какие мероприятия запланированы на Неделе информационной безопасности?

Подробности – в видеоматериале.

# общество # Информационные технологии # Фотофакт # Иван Левченко

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