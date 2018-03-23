«Технически получить доступ к вашей видеокамере в ноутбуке очень несложно». Об информационной безопасности говорим со специалистом

24 марта открывается Неделя информационной безопасности. Такое мероприятие пройдёт в нашей стране впервые.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель генерального директора НТА «Инфопарк» – Иван Левченко.
24 марта открывается Неделя информационной безопасности. Такое мероприятие пройдёт в нашей стране впервые.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель генерального директора НТА «Инфопарк» – Иван Левченко.
Что такое информационная кибербезопасность? Есть ли угроза, что могут следить на видеокамере вашего компьютера? Какие мероприятия запланированы на Неделе информационной безопасности?
Подробности – в видеоматериале.