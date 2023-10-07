«Не имеем права предать предков». Как Лиозно отметил 80-летие со дня освобождения?

Новости Беларуси. Лиозно отмечает 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Это первый район Витебской области, где в результате тяжелых наступательных боев в октябре 43-го, были разбиты оккупанты. Сегодня дан старт большому марафону событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Память о славной победе наших освободителей – в репортаже Александры Ходюковой.

В фондах местного военно-исторического музея хранится уникальный альбом с фотографиями Евгения Волкова. На его фотокарточках – освобожденные улицы Лиозно, взорванный отступающими фашистами мост и счастье от долгожданной победы в глазах мирных жителей. За время своего боевого пути сержант создал фотографическую летопись, которая насчитывает более 1 000 снимков.

Снежанна Мокроусова, старший научный сотрудник Лиозненского военно-исторического музея:

Фактически он был на передовой. И мужественно, рискуя своей жизнью, он сделал уникальные фотографии сражений за Лиозно, освобожденного Лиозно.

Сегодня в Лиозно как никогда многолюдно. Приехали делегации из соседних российских регионов. Торжественные мероприятия начались с возложения цветов к стелам воинского захоронения «Адаменская горка» в память о тех, кто так и остался лежать на полях сражений.

Продолжился патриотический марафон открытием памятной доски в честь Ивана Авекова в лиозненской школе № 2. В 21 год стал летчиком 252-го истребительного полка, а спустя два года был представлен к званию Героя Советского Союза. Ивана называли мастером воздушного боя. Им лично сбито 10 фашистских самолетов. В Лиозно проходят мероприятия к 80-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков

В честь годовщины освобождения шествие поколений объединило более 2 000 человек. По центральной улице Лиозно прошли ветераны войны и труда, учащиеся и школьники, руководство области. Почтили память погибших и вовремя митинга на центральном воинском захоронении. В годы войны район потерял каждого второго жителя.

Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета:

Показательно и пронзительно, что, несмотря на такой дождь и ветер пронзительный, столько людей пришло. Надо обязательно, несмотря ни на что, почтить павших, вспомнить и лишний раз заявить, что мы помним, знаем и мы гордимся.

Владимир Мишустин, житель Новополоцка:

Нас пригласили в Лиозно, чтобы встретить общий праздник, праздник Победы. Мы не имеем права отказаться от прошлого и не имеем права предать предков. Я считаю, это девиз молодежи.

Артур Гиль, житель Новополоцка:

Мы сегодня пришли, ребенок наш интересуется (в саду, сейчас вот пошел в первый класс), очень много информации про войну. В летний отпуск мы всегда посещаем: в этом году Линию Сталина, Хатынь посетили.