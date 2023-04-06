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«Каждая аудитория предполагает специфику». Как прошёл «Зачётный разговор» со студентами МИТСО?

06 апреля 2023 10:36
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Партнерство Беларуси и Китая, интеграция в рамках Союзного государства, размещение ядерного оружия на территории нашей страны. Это стало ключевыми темами «Зачетного разговора», который состоялся в Международном университете МИТСО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Каждая аудитория предполагает специфику». Как прошёл «Зачётный разговор» со студентами МИТСО?-1

Его студенты и преподаватели могли задать интересующие их вопросы декану факультета журналистики БГУ.

«Каждая аудитория предполагает специфику». Как прошёл «Зачётный разговор» со студентами МИТСО?-4

Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ:
Надо сказать, что это у меня уже четвертый «Зачетный разговор» за последний месяц. И конечно, каждая аудитория предполагает специфику. До этого приходилось выступать в вузах более технического характера. Сегодня – со студентами-гуманитариями.

«Каждая аудитория предполагает специфику». Как прошёл «Зачётный разговор» со студентами МИТСО?-7

Владимир Поздняков, ректор Международного университета МИТСО:
В целом для студенчества очень важно, когда эксперты такого уровня могут напрямую донести. И самое главное для нас – чтобы сегодня состоялся именно диалог, обмен мнениями. Думаю, что в этом и ключевая цель, задача сегодняшнего мероприятия.

«Каждая аудитория предполагает специфику». Как прошёл «Зачётный разговор» со студентами МИТСО?-10

Основная задача проекта – открыто и без купюр рассказать студентам о текущей общественно-политической обстановке в стране и мире. Немаловажна и обратная связь с молодежной аудиторией.

# Государственная политика # общество # Алексей Беляев # Владимир Поздняков # Фотофакт

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