«Каждая аудитория предполагает специфику». Как прошёл «Зачётный разговор» со студентами МИТСО?

Партнерство Беларуси и Китая, интеграция в рамках Союзного государства, размещение ядерного оружия на территории нашей страны. Это стало ключевыми темами «Зачетного разговора», который состоялся в Международном университете МИТСО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его студенты и преподаватели могли задать интересующие их вопросы декану факультета журналистики БГУ.

Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ:

Надо сказать, что это у меня уже четвертый «Зачетный разговор» за последний месяц. И конечно, каждая аудитория предполагает специфику. До этого приходилось выступать в вузах более технического характера. Сегодня – со студентами-гуманитариями.

Владимир Поздняков, ректор Международного университета МИТСО:

В целом для студенчества очень важно, когда эксперты такого уровня могут напрямую донести. И самое главное для нас – чтобы сегодня состоялся именно диалог, обмен мнениями. Думаю, что в этом и ключевая цель, задача сегодняшнего мероприятия.