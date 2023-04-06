Лукашенко и Путин рассмотрят выполнение интеграционных программ
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием президентов Беларуси и России состоится сегодня, 6 апреля, в Москве. Накануне ему предшествовали переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Они были достаточно продолжительными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Кремле глава белорусского государства в частности отметил, что 28 союзных программ, которые ранее были приняты, уже реализованы почти на 80 %. Лидеры двух стран обсудили самые актуальные темы, в первую очередь импортозамещение. В условиях агрессивной санкционной политики коллективного Запада технологическая самостоятельность остается важнейшим условием сохранения независимости. Успехов удалось достичь, в том числе в микроэлектронике. Развитие этого наукоемкого направления также предусматривали союзные программы. Как отметил Александр Лукашенко, вопросы, которые возникали в ходе их реализации, решались при личных встречах президентов. Как результат – проблемных моментов стало значительно меньше.
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Сегодня будет рассмотрено дальнейшее выполненные интеграционных программ, которые были утверждены на предыдущем заседании ВГС в ноябре 2021 года. Главы государств и правительств двух стран планируют принять решения по целому ряду практических вопросов дальнейшего сотрудничества. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 12 % и составил почти 50 миллиардов долларов.
Наш Президент очень четко обозначил в Послании белорусскому народу и парламенту задачи по российскому направлению. Весь упор, конечно, на экономическую сферу. На начало нынешнего года полностью реализовано семь союзных программ, касающихся вопросов отслеживания движения товаров, транспортного, валютного, ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля, финансового сектора, бухучета, развития атомной энергетики. Продолжается работа по выполнению 21-го направления, в том числе в сельском хозяйстве, транспортной сфере, промышленности, энергетике. Общая сумма реализованных союзных программ – 60 миллиардов российских рублей.