Лукашенко и Путин рассмотрят выполнение интеграционных программ

Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием президентов Беларуси и России состоится сегодня, 6 апреля, в Москве. Накануне ему предшествовали переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Они были достаточно продолжительными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Кремле глава белорусского государства в частности отметил, что 28 союзных программ, которые ранее были приняты, уже реализованы почти на 80 %. Лидеры двух стран обсудили самые актуальные темы, в первую очередь импортозамещение. В условиях агрессивной санкционной политики коллективного Запада технологическая самостоятельность остается важнейшим условием сохранения независимости. Успехов удалось достичь, в том числе в микроэлектронике. Развитие этого наукоемкого направления также предусматривали союзные программы. Как отметил Александр Лукашенко, вопросы, которые возникали в ходе их реализации, решались при личных встречах президентов. Как результат – проблемных моментов стало значительно меньше. Лукашенко: сегодня хлеб некуда девать в России! Когда такое было? Подробности.

Сегодня будет рассмотрено дальнейшее выполненные интеграционных программ, которые были утверждены на предыдущем заседании ВГС в ноябре 2021 года. Главы государств и правительств двух стран планируют принять решения по целому ряду практических вопросов дальнейшего сотрудничества. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 12 % и составил почти 50 миллиардов долларов.