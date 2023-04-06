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Что делать, если вас укусил клещ? Вот первые правила помощи

06 апреля 2023 09:48
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Анастасия Макеева, корреспондент:
Пока вы отдыхаете на природе, вы даже не подозреваете, что можете оказаться под прицелом этих монстров. В этом году клещи в Беларуси проснулись как никогда рано. Первые случаи зафиксированы в Брестской и Минских областях. Но, как известно, кто предупрежден, тот вооружен.

Февральские ЧП на юге Беларуси стали тревожным звоночком. В столице первый укус кровожадных зарегистрирован 20 марта. Столь ранний клещевой сезон специалисты связывают с изменениями климата. Иксодовые «паразиты» обычно начинают активничать при температуре в 5 градусов, достигая своего пика в мае-июне. Знойным летом коварные членистоногие немного отходят в сторону. А вот с приходом осени снова дают жар. Расслабляться в джунглях и на любимой даче себе дороже. Прошлогодняя статистика не врет...

Что делать, если вас укусил клещ? Вот первые правила помощи-1

Ольга Семижон, врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Достаточно цифры высокие, мы выходим по обращаемости и заболеваемости на доковидный период. Перед походом в лес необходимо надлежащим образом одеваться и использовать репелленты. Желательно одевать одежду светлых тонов, на ней лучше видны клещи, необходимо постоянно осуществлять осмотры кожных покровов. Все, что принесено с леса, любые букеты надо обязательно смотреть на наличие клещей. Животных тоже надо посмотреть.

Лиственные и смешанные леса – зона риска. Высокая трава, вырубки, заросли осинника, малинники, места выпаса скота. Здесь шансы подцепить клеща довольно высоки. Сладкими местечками для «вампиров» являются подмышечные и паховые области, шея, затылок. Не позволяйте себе стать мишенью. Вместе с укусом вас могут «наградить» клещевым энцефалитом и лайм-боррелиозом. Инкубационный период первого – до 21 дня, второго – до 30. Но если вовремя не принять меры, последствия могут быть разные.

Что делать, если вас укусил клещ? Вот первые правила помощи-4

Маргарита Улакина, врач-инфекционист:
Обычно пациенты с лайм-боррелиозом обращаются к нам при наличии изменения кожных покровов это характерное округлое пятно с просветлением, оно не болит. На первых стадиях заболевания эффективна антибиотикотерапия. Во вторую стадию этих пятен становится больше, возможно поражение, кроме кожи, опорно-двигательно аппарата, сердца и нервной системы. На третьей стадии эти поражения усугубляются. Поэтому важна химиопрофилактика после укуса клеща, которая наиболее эффективна в первые 72 часа.

Ольга Семижон:
У нас доминирующий тип энцефалита энцефалит западного типа, отсутствуют очень тяжелые формы. Что касается параличей, это больше характерно для дальневосточного типа клещевого энцефалита.

Что делать, если вас укусил клещ? Вот первые правила помощи-7

Температура, головная боль, ломота, слабость – все это может быть следствием «вражеской прописки». Если нет возможности обратиться к врачам, удалить кровопийцу можно самим при помощи тонкого пинцета или нитяной петли. Нельзя использовать масла и крема. Не провоцируйте выброс дополнительных возбудителей в кровь и не давите на брюшко. Операцию проводите только в средствах защиты.

Маргарита Улакина:
Для этого нужно пинцетом поддеть клеща в области хоботка ближе к коже и вращательными движениями по оси, обычно через 1-3 поворота клещ извлекается. Очень важно проверить на наличие остатков тела клеща и после этого обеззаразить ранку каким-нибудь спиртосодержащим раствором.

Ольга Семижон:
Очень важно обратиться, особенно после самостоятельного удаления в учреждение здравоохранения для назначения профилактического лечения, в том году у нас была заболеваемость, связанная с употреблением козьего молока, тоже надо помнить, что козье молоко нужно кипятить.

Что делать, если вас укусил клещ? Вот первые правила помощи-10

Желательно клеща исследовать в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Но лучше не встречаться с пакостниками. Ведь береженого Бог бережет.

# Здоровье # общество # Анастасия Макеева # Фотофакт

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