Что делать, если вас укусил клещ? Вот первые правила помощи

Анастасия Макеева, корреспондент:

Пока вы отдыхаете на природе, вы даже не подозреваете, что можете оказаться под прицелом этих монстров. В этом году клещи в Беларуси проснулись как никогда рано. Первые случаи зафиксированы в Брестской и Минских областях. Но, как известно, кто предупрежден, тот вооружен. Февральские ЧП на юге Беларуси стали тревожным звоночком. В столице первый укус кровожадных зарегистрирован 20 марта. Столь ранний клещевой сезон специалисты связывают с изменениями климата. Иксодовые «паразиты» обычно начинают активничать при температуре в 5 градусов, достигая своего пика в мае-июне. Знойным летом коварные членистоногие немного отходят в сторону. А вот с приходом осени снова дают жар. Расслабляться в джунглях и на любимой даче себе дороже. Прошлогодняя статистика не врет...

Ольга Семижон, врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Достаточно цифры высокие, мы выходим по обращаемости и заболеваемости на доковидный период. Перед походом в лес необходимо надлежащим образом одеваться и использовать репелленты. Желательно одевать одежду светлых тонов, на ней лучше видны клещи, необходимо постоянно осуществлять осмотры кожных покровов. Все, что принесено с леса, любые букеты надо обязательно смотреть на наличие клещей. Животных тоже надо посмотреть. Лиственные и смешанные леса – зона риска. Высокая трава, вырубки, заросли осинника, малинники, места выпаса скота. Здесь шансы подцепить клеща довольно высоки. Сладкими местечками для «вампиров» являются подмышечные и паховые области, шея, затылок. Не позволяйте себе стать мишенью. Вместе с укусом вас могут «наградить» клещевым энцефалитом и лайм-боррелиозом. Инкубационный период первого – до 21 дня, второго – до 30. Но если вовремя не принять меры, последствия могут быть разные.

Маргарита Улакина, врач-инфекционист:

Обычно пациенты с лайм-боррелиозом обращаются к нам при наличии изменения кожных покровов – это характерное округлое пятно с просветлением, оно не болит. На первых стадиях заболевания эффективна антибиотикотерапия. Во вторую стадию этих пятен становится больше, возможно поражение, кроме кожи, опорно-двигательно аппарата, сердца и нервной системы. На третьей стадии эти поражения усугубляются. Поэтому важна химиопрофилактика после укуса клеща, которая наиболее эффективна в первые 72 часа. Ольга Семижон:

У нас доминирующий тип энцефалита – энцефалит западного типа, отсутствуют очень тяжелые формы. Что касается параличей, это больше характерно для дальневосточного типа клещевого энцефалита.

Температура, головная боль, ломота, слабость – все это может быть следствием «вражеской прописки». Если нет возможности обратиться к врачам, удалить кровопийцу можно самим при помощи тонкого пинцета или нитяной петли. Нельзя использовать масла и крема. Не провоцируйте выброс дополнительных возбудителей в кровь и не давите на брюшко. Операцию проводите только в средствах защиты. Маргарита Улакина:

Для этого нужно пинцетом поддеть клеща в области хоботка ближе к коже и вращательными движениями по оси, обычно через 1-3 поворота клещ извлекается. Очень важно проверить на наличие остатков тела клеща и после этого обеззаразить ранку каким-нибудь спиртосодержащим раствором. Ольга Семижон:

Очень важно обратиться, особенно после самостоятельного удаления в учреждение здравоохранения для назначения профилактического лечения, в том году у нас была заболеваемость, связанная с употреблением козьего молока, тоже надо помнить, что козье молоко нужно кипятить.